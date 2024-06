Lollobrigida (ADM): “Senza accordo con enti locali, impossibile procedere con i nuovi bandi per il gioco fisico”

“Uno dei prossimi decreti che emetterà il Governo spero sia proprio quello legato al sistema sanzionatorio. Grazie ai presenti per tutti i contenuti arrivati che ci hanno fornito suggerimenti e idee molte delle quali già contenute nell’articolo 15 della delega fiscale. L’Agenzia ha già predisposto bozze per tutti gli aspetti toccati dalla norma, serve un ulteriore confronto con gli operatori e con gli enti locali per quanto riguarda il gioco fisico. Senza un accordo in Conferenza Unificata è impossibile mettere a terra le nuove concessioni. Mi auguro che si possa arrivare ad un accordo in tempi brevi poter quindi procedere con gli altri decreti delegati”.

Lo ha dichiarato il dott. Mario Lollobrigida direttore Uff. Giochi durante gli Stati Generali di ADM.

PressGiochi