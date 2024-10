Lo YouTuber SPIKE e l’Avv. Ottavio Porto discutono dei rischi del gioco illegale su YouTube

In un nuovo video pubblicato su YouTube, il creatore di contenuti SPIKE, specializzato nel settore del gioco online e delle slot machine, ha invitato come ospite l’Avv. Ottavio Porto, del

In un nuovo video pubblicato su YouTube, il creatore di contenuti SPIKE, specializzato nel settore del gioco online e delle slot machine, ha invitato come ospite l’Avv. Ottavio Porto, del Foro di Catanzaro, per affrontare un tema di rilevanza sociale: i pericoli e le conseguenze del gioco illegale.

L’intervista si concentra sui numerosi rischi che il gioco online illegale rappresenta per gli utenti e si propone non solo di informare, ma anche di sensibilizzare il pubblico su un problema che, nonostante le rigide normative italiane, continua a essere difficile da risolvere.

La tutela degli utenti

L’intervista esplora anche i modi in cui i cittadini possono tutelarsi e contribuire alla causa.

L’Avv. Porto fornisce consigli pratici su come riconoscere attività di gioco illegale e suggerisce di affidarsi esclusivamente a piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’autorità che regola il gioco in Italia.

Un altro punto importante riguarda la possibilità di denunciare attività sospette. Porto incoraggia i cittadini a collaborare con le autorità competenti, segnalando siti web o locali che offrono giochi non autorizzati.

A tal proposito, è possibile trovare qui il modello per redigere eventuali segnalazione all’ente regolatore: https://spikeslot.com/articoli/come-segnalare-casino-illegali-all-adm/it.

Inoltre, nell’intervista si sottolinea l’importanza di essere consapevoli dei propri diritti come giocatori e delle tutele previste dalla legge in caso di truffe o comportamenti scorretti da parte degli operatori di gioco.

L’importanza della prevenzione

Sia SPIKE che l’Avv. Porto concordano sull’importanza della prevenzione. Il gioco illegale prospera in parte grazie alla scarsa conoscenza da parte dei cittadini delle regole che disciplinano il settore. Per questo, è fondamentale che il pubblico venga educato sui rischi del gioco illegale e che si promuovano campagne informative su larga scala.

Tutto il resto nel video

https://youtu.be/-zbVzpM7IsM

PressGiochi