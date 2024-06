Light & Wonder approva un programma di riacquisto azioni da $1 miliardo

Light & Wonder ha approvato un nuovo programma di riacquisto di azioni del valore di un miliardo di dollari. Il programma, valido da subito, si estenderà fino a giugno 2027. La decisione è stata ratificata dal consiglio di amministrazione della società.

Questo nuovo programma sostituisce quello precedente che prevedeva il riacquisto di azioni fino a $750,0 milioni, il quale sarebbe scaduto a febbraio 2025.

Il CEO di Light & Wonder, Matt Wilson, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del nuovo programma, sottolineando come questo sosterrà la strategia di crescita dell’azienda. “Sono lieto di annunciare che il consiglio ha approvato un nuovo, più ampio programma di riacquisto di azioni,” ha dichiarato Wilson. “Continuiamo ad eseguire con successo la nostra strategia di crescita e a restituire capitale significativo ai nostri azionisti. Con le solide performance operative che continuano in tutto il business, siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di AEBITDA consolidato di $1,40 miliardi per il 2025, continuando ad investire per il futuro.”

Anche il direttore finanziario Oliver Chow ha sostenuto il programma, definendolo uno strumento efficace per la creazione di valore. “Il nostro programma precedente è stato uno strumento efficace per la creazione di valore. Andando avanti, il nuovo programma ci permetterà di offrire ulteriore valore ai nostri azionisti, sottolineando il nostro impegno a guidare una crescita profittevole oltre il 2025.”

Il lancio del nuovo programma segue un primo trimestre di successo per Light & Wonder, durante il quale i ricavi sono aumentati del 12,8% raggiungendo i $756 milioni. È stato anche il 12° trimestre consecutivo di crescita anno su anno per il gruppo. I ricavi sono aumentati nei settori Gaming, SciPlay e iGaming, portando a un incremento del 272,7% dell’utile netto di gruppo, che ha raggiunto gli $82 milioni nel primo trimestre. Inoltre, l’EBITDA rettificato è salito del 12,9% a $281 milioni, trainato dalla forte crescita dei ricavi e dalla solidità dei margini in tutti i segmenti.

Nel primo trimestre, Light & Wonder ha anche effettuato un investimento strategico nella piattaforma di automazione no-code Flows, con l’obiettivo di accelerare la crescita e scalare le operazioni nei mercati globali. Questo acquisto ha sollevato domande su ulteriori accordi per il gruppo, ma il CEO Wilson ha affermato che, mentre l’azienda continua a monitorare il mercato per nuove opportunità, non ci sono operazioni imminenti all’orizzonte.

