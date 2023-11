Legge di Bilancio: il M5S torna alla carica contro il settore giochi e ripropone un distanziometro nazionale

Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco AWP, VLT e gli apparecchi del

Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco AWP, VLT e gli apparecchi del settore amusement, comma 7 lettera a) del Tulps, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.

E’ quanto si legge in uno degli emendamenti a firma Sironi, Pirro, Patuanelli ed altri esponenti del M5S presentati alla legge di bilancio in discussione al Senato.

In questi giorni è in corso in Commissione Bilancio l’esame, avviato nella seduta del 14 novembre con la relazione dei senatori Liris, Testor e Damiani, del ddl di bilancio 2024. Le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera hanno svolto un ciclo di audizioni preliminari. Il ddl sarà discusso in Aula nella settimana dal 12 al 15 dicembre.

Nel frattempo la commissione dovrà esaminare gli oltre 2600 emendamenti presentati.

Tra essi, il Movimento 5 Stelle chiede anche di ripristinare il Reddito di Cittadinanza facendo attenzione a prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l’insorgenza dei disturbi da gioco d’azzardo (DGA), vietando l’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.

Croatti, Bevilacqua, Patuanelli ed altri sempre del gruppo pentastellato chiedono di rifinanziare il fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2024.

PressGiochi