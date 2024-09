L’ECA annuncia il suo Workshop sulla Sicurezza che si terrà durante la Global Table Games & Game Protection Conference

L’Associazione Europea dei Casinò (ECA) terrà il suo incontro del 2024 del Security and Safety Working Group in concomitanza con la Global Table Games & Game Protection Conference (GTGC/GGPC) presso

L’Associazione Europea dei Casinò (ECA) terrà il suo incontro del 2024 del Security and Safety Working Group in concomitanza con la Global Table Games & Game Protection Conference (GTGC/GGPC) presso l’Hippodrome Casino di Londra dal 18 al 20 novembre 2024.

Questa collaborazione segna un’importante espansione dell’incontro annuale del Security and Safety Working Group dell’ECA, che ora abbraccia una gamma più ampia di temi cruciali per l’industria.

La Global Table Games & Game Protection Conference (GTGC/GGPC) affronterà un’ampia gamma di argomenti vitali per l’industria dei casinò europei, tra cui:

Sicurezza e Protezione

Pratiche di Gioco Responsabile

Miglioramento dell’Esperienza del Cliente

Strategie di Protezione dei Giochi

Progressi Tecnologici nelle Operazioni di Casinò

Guido Berghmans, membro del consiglio dell’ECA, leader del Working Group e direttore di Casino 2000 Luxembourg, ha dichiarato: “Siamo lieti di integrare il nostro ECA Security and Safety Workshop con questa conferenza. La GTGC/GGPC Euro offre ai nostri membri un’opportunità preziosa per confrontarsi con esperti di sicurezza e acquisire informazioni sugli ultimi sviluppi nella protezione dei giochi e nelle operazioni di casinò sicure”.

La GTGC/GGPC, organizzata dall’esperto di protezione dei giochi Richard Marcus, fa il suo debutto europeo dopo tre anni di successo a Las Vegas. L’evento vedrà la partecipazione di un notevole elenco di relatori, tra cui:

Simon Thomas, membro del consiglio dell’ECA e presidente esecutivo dell’Hippodrome Casino

Ted Whiting, vicepresidente aziendale della sorveglianza e protezione patrimoniale per MGM Resorts International

Mike Matranga, ex agente dei Servizi Segreti e fondatore di M6 Global Defense Group

Richard Noble, COO di Crown UK

Michael Boettcher, veterano dell’industria e presidente di Storm International

E per ultimo, ma non meno importante, l’organizzatore della conferenza Richard Marcus. Marcus è considerato uno dei più grandi truffatori professionisti dei casinò di tutti i tempi. Ha cambiato carriera diventando consulente e formatore nella protezione dei giochi, con clienti in tutto il mondo. Ha iniziato come croupier di blackjack a Las Vegas ed è poi diventato famoso per i suoi metodi ingegnosi di barare. Oggi dedica la sua esperienza ad aiutare i casinò a migliorare la sicurezza e le strategie di protezione dei giochi. Richard Marcus parla francese e tedesco, il che migliora la sua capacità di comunicare con un pubblico europeo eterogeneo.

La conferenza affronterà i rischi di sicurezza attuali nei casinò e i metodi per rilevare e prevenire frodi e manipolazioni ai tavoli da gioco e alle slot machine. Gli argomenti principali includono l’intelligenza artificiale nella sorveglianza, la tecnologia di riconoscimento facciale e la cybersecurity. Inoltre, verranno trattati altri temi rilevanti, rendendo l’evento interessante non solo per i manager della sicurezza, ma anche per tutti i dirigenti delle società di casinò europee. Questo evento offre un’ottima opportunità per scambiare conoscenze e creare una rete con i colleghi del settore.

Guido Berghmans ha aggiunto: “Questa collaborazione tra l’ECA e GTGC/GGPC sottolinea il nostro impegno a migliorare gli standard di sicurezza nell’industria dei casinò europei. Incoraggiamo tutti i nostri membri a partecipare e raccomandiamo che le operazioni di casinò terrestri in Europa considerino l’invio dei loro dipendenti chiave a questa conferenza. Rappresenta un’opportunità unica di apprendimento e networking che merita seria considerazione”.

Come parte di questo sforzo collaborativo, il 20 novembre, i manager dei casinò membri dell’ECA responsabili della sicurezza si riuniranno con esperti e consulenti pertinenti durante il loro incontro annuale del Security and Safety Working Group per scambiare esperienze dell’anno passato e discutere le migliori pratiche di sicurezza nei casinò.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’iscrizione, visitare il sito web della GTGC/GGPC all’indirizzo https://globaltablegamesprotection.com/euro-gtgc-ggpc/

