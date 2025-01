Le nuove avventure di Kalamba con un cashback da capogiro!

È arrivata una straordinaria opportunità per tutti gli appassionati su StarCasinò: un Bonus Cashback del 100% per provare le nuove slot firmate Kalamba! Questa promozione esclusiva offre agli utenti la possibilità di esplorare un’esperienza di gioco unica e, nel caso la fortuna non dovesse essere dalla loro parte, ricevere un cashback del 100% fino ad un massimo di 10 euro.

Partecipare è semplice: basta accedere al proprio conto StarCasinò e cliccare sul tasto “Partecipa”. La promozione sarà attiva fino a lunedì 27 gennaio. In questo modo, gli users che vorranno, avranno un ulteriore incentivo a scoprire le 12 nuove slot di Kalamba coinvolte: Joker Supreme, Shamrock Party 7s, Blessed Dragons Hold and Win, Blazing Spirit Hold and Win, Flaming Scarabs, 9 Blazing Cashpots, Bling Boyz, Mooncake Riches Hold and Win, Burning Diamonds, Chili Flame 7s Hold and Win, Diamond Bounty 7s Hold and Win, e Champions Blitz Hold and Win.

Le prime quattro slot che danno il via a questa promozione cashback sono vere e proprie gemme del provider: Flaming Scarabs, Blazing Spirit Hold and Win, Champion Blitz Hold and Win e 9 Blazing Cashpots.

Flaming Scarabs, disponibile dal 17 gennaio, porta i coraggiosi avventurieri che si sentiranno di intraprendere questo viaggio nell’affascinante mondo dell’antico Egitto. Con un layout 6×5, la funzione K-Boost per potenziare i giri gratuiti, e la coinvolgente modalità K-Cash, questa slot promette un viaggio avvincente nel passato.

Blazing Spirit Hold and Win, in arrivo il 20 gennaio, offre una classica esperienza “Hold and Win”. Con 4 livelli di Cashpot e simboli wild moltiplicatori impilati, questo gioco diventerà presto sinonimo di alta intensità e vincite significative all’interno della piattaforma.

Dal 21 gennaio, Champion Blitz Hold and Win invita gli utenti a sfidare gli antichi dei greci. Con la modalità Blitz, i Multiplier Wilds, e una serie di premi Cashpot, questa slot è una vera maratona di vincite e gloria.

9 Blazing Cashpots, arrivata su StarCasinò il 17 gennaio, ripropone il classico tema delle slot a frutta con un twist moderno. Con 9 livelli di Cashpots e vincite istantanee, questa slot è una delle più adrenaliniche del momento.

“Questa promozione offre ai nostri clienti un’opportunità straordinaria per scoprire le innovative slot di Kalamba,” ha affermato Fabio Denegri, Head of Gaming & Sports Italia di Betsson Group. “Siamo entusiasti di poter garantire ai nostri utenti un’esperienza di gioco ancora più avvincente e completa grazie all’arrivo di un provider che, siamo certi, stupirà il mercato”.

PressGiochi