La Svezia notifica in Ce nuove norme sulle lotterie

La Svezia ha presentato in Commissione Europea (Ce) una proposta di legge per modificare le legge sul gioco d’azzardo svedese del 2018. Il disegno di legge prevede le seguenti modifiche.

La proposta di legge contiene regole modificate per le lotterie fornite da licenziatari che sono o sostengono determinati partiti politici o loro affiliati. Si propone di introdurre obblighi di informazione per tali lotterie. I requisiti implicano che le informazioni sull’organizzazione politica devono essere indicate su un biglietto fisico o in connessione con la fornitura di un biglietto non fisico, nonché nelle comunicazioni commerciali sulla lotteria.

Le modifiche mirano a garantire che i consumatori ricevano informazioni chiare sul fatto che acquistando un biglietto della lotteria possono fornire sostegno finanziario a un partito politico.

Il termine dello Standstill è fissato per il 18/03/2025.

