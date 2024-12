La Regione Lombardia traccia il bilancio a 10 anni dalla legge regionale sul gioco d’azzardo

Oggi, martedì 10 dicembre, si è tenuto l’importante evento “Tutti in gioco” presso l’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli di Milano, organizzato dalla Regione Lombardia per riflettere sul tema del gioco

Oggi, martedì 10 dicembre, si è tenuto l’importante evento “Tutti in gioco” presso l’Auditorium Gaber del Grattacielo Pirelli di Milano, organizzato dalla Regione Lombardia per riflettere sul tema del gioco d’azzardo, in particolare riguardo alla prevenzione e alla promozione della salute. L’incontro, che ha celebrato il decimo anniversario dall’introduzione della Legge regionale 8/2013, ha visto la partecipazione di esperti e istituzioni locali, ed è stato caratterizzato da una riflessione approfondita sul fenomeno del gioco d’azzardo, non solo sotto l’aspetto patologico ma anche in relazione ai suoi impatti sociali, culturali ed economici.

Nel corso della giornata, si sono analizzate le politiche e le attività svolte dalla Regione Lombardia per contrastare il gioco d’azzardo patologico e per supportare le persone affette da Disturbi da Gioco d’Azzardo (DGA) e le loro famiglie. I lavori sono stati aperti con i saluti istituzionali da parte di Guido Bertolaso, Assessore al Welfare, Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza, e altri rappresentanti regionali, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e territorio per affrontare il problema.

Il programma è proseguito con una serie di interventi tematici. In particolare, la keynote speech di Daria Ukhova, dell’Università di Glasgow, ha offerto una panoramica globale sulle politiche sanitarie pubbliche riguardanti il gioco d’azzardo, seguita dall’intervento di Angela Bravi che ha esplorato le politiche delle Regioni italiane. Successivamente, nella prima sessione, sono stati presentati dati e strategie relative alla legge 8/2013, con approfondimenti sul gioco online e la sorveglianza dei comportamenti a rischio, con interventi di esperti come Marcello Esposito, Giusi Gelmi, e Fabio Lucchini.

Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sul Piano d’Azione Regionale per la prevenzione e la cura del gioco d’azzardo, con interventi che evidenzieranno l’importanza della prevenzione nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle comunità. Tra gli speaker, Valeria Vilmercati parlerà dell’esperienza degli STAO in provincia di Pavia, mentre Elisa Farchi condividerà le esperienze di coprogettazione con gli ETS per l’implementazione del Piano locale Gap in ATS Milano. L’intervento di Simone Feder affronterà il tema del supporto ai familiari delle persone con disturbi da gioco d’azzardo.

Nel corso della quarta sessione, verranno affrontati temi più critici, come la “dopamine economy”, e le implicazioni mafiose legate al gioco d’azzardo, con interventi di esperti come Maurizio Fiasco, Luciano Gualzetti e Massimiliano Vigarani. Infine, l’evento si concluderà con una riflessione politica sulla legge regionale 8/13, con interventi di esponenti della Commissione Paritetica come Carlo Borghetti e della Commissione PNRR come Emanuele Monti e Giulio Gallera.

La giornata rappresenta un’importante occasione di confronto e di crescita per tutti i soggetti coinvolti nella lotta contro il gioco d’azzardo patologico, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere azioni concrete a livello territoriale per prevenire e curare questo fenomeno in modo efficace.

PressGiochi