La Caccia al Tricolore è iniziata su CasinoMania!

Su CasinoMania, il sito di Casino Online e Scommesse di Cristaltec, è attiva la promozione sportiva Caccia al Tricolore, disponibile dal 5 al 30 novembre 2024. Per partecipare è necessario

Su CasinoMania, il sito di Casino Online e Scommesse di Cristaltec, è attiva la promozione sportiva Caccia al Tricolore, disponibile dal 5 al 30 novembre 2024.

Per partecipare è necessario piazzare una scommessa antepost di almeno 10€, in singola prematch, sulla squadra che il giocatore pensa che vincerà la Serie A 2024/25. Per ogni gol segnato dalla squadra scelta durante il campionato, riceverà 1€ di bonus accreditato settimanalmente sul conto di gioco. E se il capocannoniere del campionato appartiene alla squadra scelta, si otterrà un bonus extra di 100€!

Tutti i dettagli della promozione qui: https://www.casinomania.it/promo-caccia_al_tricolore.html

PressGiochi