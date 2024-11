L’IGB affiliate attira registrazioni da 55 nazioni in sole sei settimane

L’IGB affiliate che si svolge dal 20 al 23 gennaio insieme ad ICE nella sua nuova casa a Fira Gran Via a Barcellona ha affermato le sue crescenti credenziali internazionali con i professionisti di Igaming di 55 nazioni già registrati per partecipare, mettendo lo spettacolo sulla strada giusta per conquistare il mercato di 100 nazioni per la prima volta.

Con il tema ‘Nuevos Horizontes’ (Nuovi orizzonti) si è svolta una campagna di marketing internazionale che è stata lanciata a settembre e le nazioni più rappresentate sono Regno Unito, Israele, Malta, Cipro, Spagna, Italia e India. Ulteriori informazioni ricavate dai dati confermano la crescente influenza dell’America latina, con il 35% di coloro che si sono registrati operanti nella regione. Tra le novità importanti per gli espositori alla ricerca di nuove opportunità di business, 1 su 12 delle registrazioni totali degli iGB Affiliate 2025 è pronta a partecipare all’expo per la prima volta, portando nuovi partecipanti e potenziali partnership ad iGB Affiliate 2025.

Naomi Barton, direttore del portafoglio globale sugli eventi IGB, ritiene che i dati di registrazione forniscano una finestra sul settore e le tendenze che lo sostengono.

Ha dichiarato: “Uno dei nostri stakeholder ha previsto che l’IGB affiliate 2025 sarebbe – per citarlo – un ‘evento davvero mostruoso’ e i dati supportano tale opinione”.

“Tutti i nostri numeri sono significativamente aumentati e la distribuzione geografica, in particolare il 35% che opera in latam, riflette accuratamente ciò che sta accadendo nel settore in cui la regione, guidata dal Brasile, ha preso il controllo dagli Stati Uniti come principale attenzione geografica per affiliati.” Ha aggiunto: “L’industria sta rispondendo con entusiasmo a uno spettacolo che presenterà un record di 250 espositori e sponsor leader del settore e ospiterà una vivace comunità di oltre 8000 affiliati igaming e fornitori di tecnologia”.

“L’impegno di IGB affiliate è quello di facilitare la rete aziendale eccezionale, fornire contenuti di alta qualità e fornire una leadership di pensiero che promuove le collaborazioni basate sulla fiducia e guida la crescita in tutto l’ecosistema affiliato all’ Igaming.”

