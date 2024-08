Korea Sud: nuovo approccio alla lotta al problem gambling

Hana Financial lancia un’iniziativa per combattere il gioco d’azzardo tra i giovani in Corea del Sud. Questa coraggiosa iniziativa in congiunzione con la Korea Problem Gambling Agency, e col sostegno

Hana Financial lancia un’iniziativa per combattere il gioco d’azzardo tra i giovani in Corea del Sud. Questa coraggiosa iniziativa in congiunzione con la Korea Problem Gambling Agency, e col sostegno diverse organizzazioni governative, tra cui il Financial Supervisory Service (FSS) , la National Police Agency e il Seoul Metropolitan Office of Education. stanziando la considerevole cifra di 10 miliardi di KRW (7,3 milioni di $)

La campagna di Hana Financial prevede un’ampia gamma di misure preventive progettate per educare e proteggere i giovani dai pericoli del gambling, tra cui la produzione di musical educativi, animazioni e webtoon studiati per un pubblico di adolescenti. Inoltre, l’iniziativa comprenderà campagne di sensibilizzazione, workshop nelle scuole e in centri comunitari in tutto il paese.

Al centro di questa campagna c’è una grande attenzione alla salute mentale, mettendo in contatto i giovani dipendenti dal gioco d’azzardo con psicologi e consulenti professionisti.

Per rafforzarla ulteriormente la portata, Hana Financial ha arruolato come ambasciatore del progetto Lee “Faker” Sang-hyeok, giocatore professionista di eSport e figura molto rispettata tra i giovani. Lee, famoso per i suoi successi nel gioco League of Legends, è una scelta appropriata, data la forte connessione tra il gioco online e la fascia demografica più giovane. Perciò si prevede che il suo coinvolgimento avrà un profondo impatto sugli adolescenti, molti dei quali sono accaniti fan degli eSport.

L’approccio multiforme del progetto, che include la formazione di circa 1.000 esperti nella prevenzione del gioco d’azzardo tra i giovani e la designazione di 90 scuole locali come istituzioni modello, ha ricevuto ampi consensi. Funzionari governativi, educatori e professionisti della salute mentale hanno tutti elogiato la posizione proattiva di Hana Financial, riconoscendo l’iniziativa come un passo cruciale verso la salvaguardia del futuro dei giovani della Corea del Sud.

Pressgiochi