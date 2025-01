Kambi Group nomina Brian Dean come Chief People Officer

L’ ex SKS365 People and Operations pronto a guidare la strategia globale e la cultura di Kambi, unendosi al team di gestione esecutiva di Kambi.

Kambi Group PLC (“Kambi”), la casa di Premium Sports Betting Solutions, ha nominato Brian Dean come Chief People Officer, che si unisce al team di gestione esecutiva di Kambi.

Nel suo ruolo di Chief People Officer, Dean supervisionerà tutti gli aspetti della strategia globale di Kambi, tra cui l’evoluzione della cultura aziendale, lo sviluppo di talenti e capacità di leadership, la diversità, iniziative di equità e inclusione (DEI), e arricchimento dell’esperienza dei dipendenti in tutte le sedi.

Dean ha una vasta esperienza in questo ruolo, più recentemente ha lavorato per oltre sei anni come Chief People Officer/ Chief Operations Officer all’European betting and gaming operator SKS365. Prima di SKS365, ha ricoperto ruoli senior di Business e HR presso marchi globali tra cui Barclays, HSBC, Vodafone e ACIN.

La sua nomina vedrà la funzione di People rappresentata a livello di team esecutivo, sottolineando l’impegno di Kambi nei confronti dei suoi dipendenti e riconoscendo il ruolo fondamentale che una forza lavoro forte e impegnata svolge nel determinare il successo aziendale.

Werner Becher, CEO di Kambi, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Brian a Kambi come Chief People Officer. La sua nomina sottolinea la nostra convinzione secondo cui le persone siano al centro del successo di Kambi. Mentre ci affermiamo come sede di soluzioni di scommesse sportive premium, avere qualcuno del calibro e dell’esperienza di Brian in questo ruolo critico ci permetterà sia di attrarre sia di conservare i migliori talenti del settore per far avanzare l’azienda.”

Brian Dean, Chief People Officer di Kambi, ha aggiunto: “Sono entusiasta di unirmi a Kambi in un momento così emozionante del suo percorso. L’enfasi dell’azienda sull’innovazione e il suo approccio al primo posto si allineano profondamente con me. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Werner e il team di leadership per basarsi sulle forti fondamenta di Kambi e coltivare una cultura del posto di lavoro in cui i dipendenti possono prosperare e raggiungere il loro pieno potenziale”.

