Juventus-Benfica, Motta vuole evitare gli spareggi. I pronostici di Netwin

L’ultima giornata di Champions tiene tante squadre col fiato sospeso e in attesa di conoscere il loro piazzamento finale. La Juventus, al momento, è diciassettesima in classifica con 17 punti, ma solo a -1 dall’ottavo posto del Bayer Leverkusen. A Torino, i bianconeri ospitano il Benfica che, invece, con 10 punti non può più raggiungere direttamente la Top 8, ma cercherà comunque di migliorare il più possibile il suo piazzamento. Thiago Motta deve sperare in un miracolo, perché ha da superare 9 squadre con altri match come Brest-Real, Lille-Feyenoord, Barcellona-Atalanta e non solo. Insomma, tutto resta complicato e la sensazione è che, alla fine, servirà il doppio spareggio per accedere agli ottavi di finale.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

La Juventus, ancora una volta, si è fermata. Dopo il pareggio con il Bruges proprio in Champions, la formazione bianconera ha incassato la sua prima sconfitta in campionato, visto che ha perso 2-1 al Maradona contro il Napoli. Il contemporaneo ko della Lazio non ha fatto scivolare via il quarto posto, che resta a soli due punti di distacco, ma ora anche l’alibi dell’imbattibilità è crollato. Il Benfica, invece, dopo la clamorosa sconfitta col Barcellona (5-4 quando vinceva 4-2) ha perso pure in campionato, per 3-1 sul campo del Casa Pia. Sarà insomma una squadra desiderosa di riscatto. E c’è un incrocio molto suggestivo: allo Stadium tornerà Di Maria.

IL PUNTO SULLA JUVENTUS

La Juventus continua a non brillare e, adesso, con il ko col Napoli ha perso uno dei punti ai quali ci si poteva aggrappare, vale a dire l’imbattibilità. Ora, c’è il rovescio della medaglia: i bianconeri hanno vinto solo tre delle ultime dieci partite, di cui una in Coppa Italia e due in campionato. Gli ottavi sono lontani, Motta non ha più quest’aura di inattaccabilità e le quasi sicure due partite in più in Champions rendono il febbraio della Vecchia Signora ancora più denso, intenso e complicato. Insomma, serve una svolta: una vittoria, pure se non dovesse arrivare la qualificazione diretta agli ottavi, darebbe un altro senso al futuro immediato dei bianconeri.

IL PUNTO SUL BENFICA

E a Torino arriva una squadra che non è proprio nella miglior condizione possibile: il Benfica, infatti, arriva da due ko tra Champions, dove è ventunesimo, e in campionato. In particolare, la sconfitta col Casa Pia ha fatto scivolare la squadra a -6 dal primo posto al momento occupato dallo Sporting di Gyokeres, con anche il Porto a 41 punti. In Europa, al momento c’è addirittura il rischio dell’eliminazione, visto che il vantaggio sul venticinquesimo posto, occupato tra l’altro non da una squadra banale e cioè il City, è di sole due lunghezze. Con un pareggio, dovrebbero essere matematici almeno gli spareggi dato che a quota 8 c’è pure la Dinamo Zagabria che ospita il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI

Dopo il gol al sesto pallone toccato, Kolo Muani è pronto a fare il debutto in bianconero anche in Champions: resta in panchina Vlahovic. Stessa cosa per il grande ex Di Maria, che non dovrebbe aprtire dal primo minuto.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

Benfica (4-3-3): Trubin; Carreras, Otamendi, Silva, Araujo; Kokcu, Florentino, Aursnes; Schjelderup, Akturkoglu, Pavlidis.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Per la sfida dello Stadium, i tipster di Netwin consigliano di puntare sull’Under 2.5 quotato a 1.74, come spesso capita ultimamente con la Juve. Altri due consigli sono il No Gol quotato a 1.94 e l’X primo tempo quotato a 2.10.

PressGiochi