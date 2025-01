Irlanda del Nord: proposta una mozione sui danni legati al gioco d’azzardo patologico

L’Assemblea dell’Irlanda del Nord ha approvato una legge che allinea le normative locali sul gioco d’azzardo agli standard della Gran Bretagna, sebbene siano state sollevate domande sulle disparità nelle misure di protezione dei consumatori. Le modifiche consentiranno puntate e premi più alti, implementando al contempo nuove tutele per i gruppi vulnerabili.

A seguito dell’approvazione della legge, sono state espresse delle preoccupazioni da parte di alcune forze politiche. L’iniziativa di allineare la normativa sul gioco dell’Irlanda del Nord a quella della Gran Bretagna, infatti, non è stata seguita poi dall’introduzione di misure di protezione dai rischi legati al gioco d’azzardo patologico.

A tal proposito, l’All-Party Group (APG) ha proposto una mozione denominata “Supporting a Public Health Approach to Tackling Gambling-Related Harms” volta a favorire la riduzione dei danni correlati al gioco d’azzardo. La mozione è il risultato dell’indagine dell’APG sugli approcci della salute pubblica ai danni del gioco d’azzardo nell’Irlanda del Nord. Il rapporto dell’indagine durata un anno ha prodotto 57 raccomandazioni. Le raccomandazioni comprendevano lo sviluppo di politiche che incorporassero approcci basati sulla popolazione che diano priorità alla prevenzione dei danni, come quelli attuati per l’alcol e il tabacco.

Attraverso la mozione, si chiede inoltre che i danni correlati al gioco d’azzardo siano classificati come un problema di salute pubblica. L’APG ha anche sottolineato la necessità di proteggere i bambini e coloro che hanno già subito danni dal marketing correlato al gioco “mirato e pervasivo”.

Il presidente del gruppo, Philip McGuigan dello Sinn Féin, ha affermato: “Adottare un approccio di salute pubblica significa trattare il gioco d’azzardo in modo simile all’alcol e al tabacco. Abbiamo bisogno di politiche che si concentrino non solo sui danni a livello individuale, ma anche su approcci basati sulla popolazione che diano priorità alla prevenzione dei danni. Questo perché, come con altri prodotti legali che creano dipendenza, l’intera popolazione è vulnerabile alla dipendenza dal gioco d’azzardo e ai danni”.

