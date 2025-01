Intrattenimento in rete: i gratta e vinci online più divertenti

Parafrasando una nota pubblicità di successo il cui l’ attesa del piacere è il piacere stesso , si può senza dubbio sostenere che lo slogan si addice ai giochi in generale dove l’attesa dell’esito rappresenta un piacere di per sé. Sostanzialmente, è un po’ come quando si ha appetito e si pregusta il momento in cui ci si sfamerà col proprio cibo preferito.

Tra i tanti giochi con cui divertirsi e passare il tempo c’è anche il gratta e vinci online . Ovviamente essendo in periodo natalizio molti gratta e vinci sono a tema. Alcuni di questi si ispirano alla tombola, gioco che raramente manca nei pigri pomeriggi festivi quando le famiglie sono solite riunirsi al gran completo. Nonostante il rapido cambiamento di usi e costumi l’abitudine a ritrovarsi in famiglia nei giorni di Natale è tra le pratiche più consolidate e tradizionali.

Sempre restando in tema natalizio, non poteva mancare un gratta e vinci dedicato al sette e mezzo, altro gioco amato e praticato al pari della tombola. Nella versione online il costo della puntata è di 1,00 € e le vincite possono arrivare fino a 1.000,00 €. La grande varietà di vincite tra la minima e la massima fa di questa versione un gioco dal payout molto interessante.

Altri giochi si ispirano invece a note trasmissioni televisive. “Gioca più il miliardario” fa ovviamente l’occhiolino a “Who Wants To Be a Millionaire?” di cui esiste anche una fortunatissima versione italiana condotta da Gerry Scotti, in onda su Mediaset da circa 25 anni. Nella versione online l’importo della giocata è di 5,00 € con possibilità di vincere fino a 50.000,00 €. Pure qui sono presenti tanti premi intermedi anche molto sostanziosi.

Restando in ambito televisivo “Turisti per sempre” allude platealmente al gradevole format televisivo “ Turisti per caso ”. Patrizio Roversi e Susy Blady hanno creato un format ironico e divertente nel quale riprendono loro stessi in giro per le località più belle e interessanti del mondo. Oltre che la TV, i nostri viaggiatori curano un sito web ricco di news, approfondimenti e consigli per viaggiare al meglio nei luoghi più belli.

La scelta del nome si comprende anche in funzione del payout. Al costo di 5,00 € per giocata Turisti per sempre consente di vincere 300.000,00 € subito, 6.000,00 € al mese per 20 anni e un premio finale di 100.000,00 €. Ovviamente con simili importi un eventuale vincitore potrebbe permettersi di fare il turista di lusso per il resto della sua vita.

La disponibilità di gratta e vinci online non si limita a queste versioni appena citate ma è invece ricca di proposte. Alcuni di questi offrono premi commisurati all’importo giocato, si va da un minimo di 500,00 € a fronte di una puntata di 0,10 € fino a un massimo di 100.000,00 € in cambio di una puntata da 20,00 €.

PressGiochi