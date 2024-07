Il Summit SBC lancia StartupSphere per connettere i fondatori con i regolatori del settore

Riconoscendo il ruolo cruciale delle startup nel mondo odierno guidato dalla tecnologia, SBC lancia StartupSphere, un’iniziativa progettata per connettere i fondatori di startup con clienti e potenziali investitori, al prossimo vertice SBC a Lisbona.

Nell’ambito di StartupSphere, il Summit SBC riproporrà la popolare First Pitch Competition, in cui cinque startup competono per un montepremi che attualmente supera i 60.000 euro. L’iniziativa comprenderà anche un padiglione che presenterà 16 startup espositrici.

Le aziende specializzate in scommesse sportive, iGaming e settori adiacenti come sicurezza informatica, fintech, sviluppo di giochi, analisi dei dati, marketing, coinvolgimento dei fan e intelligenza artificiale sono invitate a mostrare i loro prodotti.

Il pacchetto dello stand startup ha un prezzo accessibile di € 1.600 e include due pass ad accesso completo all’evento, ciascuno del valore di € 600. Oltre alla possibilità di mostrare i propri prodotti nell’area espositiva, le startup che partecipano a StartupSphere beneficeranno della promozione nell’intero database SBC prima dello spettacolo, fornendo loro un’ulteriore visibilità prima dell’evento.

Rasmus Sojmark, SBC e fondatore di SBC ha commentato: “I nostri eventi mirano sempre a ispirare l’innovazione e offrire una piattaforma alle aziende per mostrare le proprie idee. Le startup sono cruciali in questo, e noi siamo tutti d’accordo quando si tratta di fornire loro il contributo extra supporto di cui hanno bisogno. Quest’anno stiamo espandendo i nostri sforzi con StartupSphere, offrendo opportunità espositive a prezzi accessibili e la possibilità di entrare in contatto con decisori con potere d’acquisto e investitori: un passo significativo nel dare potere alle startup”.

Allo stesso modo, l’istituzione di un’area dedicata alle startup consentirà agli investitori di identificare facilmente potenziali opportunità di investimento e acquisire informazioni sulle tendenze emergenti e sulle tecnologie innovative.

Per incoraggiare più startup a mostrare i propri prodotti al Summit SBC, SBC ha stretto partnership strategiche con tre organizzazioni locali dedicate a promuovere la crescita della comunità di startup in tutto il paese. Quelli sono:

Startup Lisboa: un incubatore di imprese senza scopo di lucro noto come “Fabbrica degli unicorni” di Lisbona, ospita 180 startup come parte di un’iniziativa governativa per promuovere lo sviluppo delle imprese a Lisbona.

Startup Portugal: un’iniziativa senza scopo di lucro che collabora con il governo portoghese per attuare la Strategia nazionale per l’imprenditorialità. Insieme a una serie di partner, promuove la crescita a livello nazionale all’interno dell’ecosistema delle startup, offrendo iniziative come visti per startup e tecnologici, insieme a programmi di voucher per startup, acceleratori e incubatori.

351 Spanish Startup Association: un’organizzazione senza scopo di lucro avviata da startup per startup, che fornisce diversi servizi di supporto e promuove una stretta collaborazione con investitori e gestori di acceleratori focalizzati sulle aziende in fase iniziale. Impegnati nella Portugal Tech Week, nelle gare di lancio e in varie attività, svolgono un ruolo fondamentale nel coltivare la comunità delle startup nel paese.

“Voglio ringraziare tutte le organizzazioni locali che hanno collaborato con SBC per aiutarci a creare questa piattaforma per startup. Con queste nuove partnership, miriamo a mettere questo evento sul radar delle startup locali, soprattutto perché il Portogallo è famoso per le sue vivaci startup Insieme, lavoreremo per sostenere la loro crescita fornendo accesso a tutto ciò che offre il nostro settore, dagli investitori ai potenziali clienti”, ha aggiunto Sojmark.

Sei una startup interessata ad esporre nella StartUpSphere? Contatta sales@sbcgaming.com, menziona che sei una startup e richiedi il tuo pacchetto espositivo esclusivo.

Sei interessato a candidarti per la prima edizione del concorso SBC Summit First Pitch? Puoi inviare la tua candidatura qui. Se vuoi saperne di più su questa iniziativa, invia un’e-mail a Sue Schneider, vicepresidente di strategia e crescita per le Americhe di SBC, all’indirizzo sue.schneider@sbcgaming.com.

PressGiochi