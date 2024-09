Il settore del gioco online in Spagna nel secondo trimestre del 2024 vale 346,34 milioni di euro

Nel secondo trimestre del 2024, il gioco online in Spagna ha registrato un Gross Gaming Revenue (GGR) di 346,34 milioni di euro, evidenziando una leggera diminuzione dell’1,24% rispetto al trimestre precedente, ma un incremento significativo del 10,79% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato riflette l’evoluzione continua di un settore che, pur mostrando fluttuazioni trimestrali, cresce nel lungo termine.

I depositi e i prelievi effettuati dai giocatori mostrano un netto aumento su base annua, rispettivamente del 17,87% e del 17,76%. Tuttavia, rispetto al primo trimestre del 2024, i depositi hanno subito una lieve flessione dello 0,30%, mentre i prelievi sono cresciuti dello 0,97%. Il settore ha investito in marketing, con un aumento del 6,59% rispetto al trimestre precedente e un incremento del 22,46% rispetto all’anno precedente. Anche le nuove iscrizioni di utenti sono cresciute dell’1,77% rispetto al primo trimestre.

Il GGR complessivo di 346,34 milioni di euro si distribuisce principalmente tra:

Scommesse : 145,48 milioni di euro (42,00%), con un calo del 3,19% rispetto al trimestre precedente ma una crescita annua del 9,13%. In particolare, le scommesse sportive tradizionali sono diminuite del 10,34%, mentre quelle in diretta sono aumentate del 5,75%.

: 145,48 milioni di euro (42,00%), con un calo del 3,19% rispetto al trimestre precedente ma una crescita annua del 9,13%. In particolare, le scommesse sportive tradizionali sono diminuite del 10,34%, mentre quelle in diretta sono aumentate del 5,75%. Bingo : 3,61 milioni di euro (1,04%), con un calo del 13,94% rispetto al primo trimestre, ma un leggero aumento dell’1,87% su base annua.

: 3,61 milioni di euro (1,04%), con un calo del 13,94% rispetto al primo trimestre, ma un leggero aumento dell’1,87% su base annua. Casinò : 171,69 milioni di euro (49,57%), segnando una crescita del 2,34% rispetto al trimestre precedente e del 14,57% rispetto all’anno precedente. Le slot machine hanno registrato una crescita del 19,52% annuo e la roulette live del 9,57%. Tuttavia, la roulette tradizionale ha subito un calo del 21,10%.

: 171,69 milioni di euro (49,57%), segnando una crescita del 2,34% rispetto al trimestre precedente e del 14,57% rispetto all’anno precedente. Le slot machine hanno registrato una crescita del 19,52% annuo e la roulette live del 9,57%. Tuttavia, la roulette tradizionale ha subito un calo del 21,10%. Concorsi: 0,002 milioni di euro (0,00%), senza cambiamenti rilevanti.

0,002 milioni di euro (0,00%), senza cambiamenti rilevanti. Poker: 25,56 milioni di euro (7,38%), con un calo del 10,15% rispetto al primo trimestre e dello 0,76% su base annua. Il poker cash è sceso del 37,02%, mentre il poker torneo ha registrato un incremento dell’1,24%.

Marketing – Il settore ha investito 120,21 milioni di euro in marketing nel secondo trimestre del 2024, suddivisi in spese per affiliazioni (12,78 milioni), sponsorizzazioni (1,20 milioni), promozioni (62,26 milioni) e pubblicità (43,97 milioni). Rispetto al trimestre precedente, sponsorizzazioni e promozioni sono aumentate rispettivamente del 24,64% e dell’11,85%, mentre le spese per affiliazioni sono diminuite dell’11,06%.

La media mensile di conti attivi è stata di 1.401.634, con un aumento del 5,47% rispetto al primo trimestre e un incremento del 23,65% su base annua. Le nuove iscrizioni mensili sono aumentate del 46,57% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nonostante alcune flessioni trimestrali, il settore del gioco online in Spagna continua a mostrare una forte crescita annuale. Il segmento dei casinò e le scommesse in diretta guidano questa espansione, mentre il poker cash e il bingo mostrano segnali di debolezza. L’incremento degli investimenti in marketing e la crescita delle nuove iscrizioni indicano che il settore continua ad attrarre nuovi giocatori, nonostante le sfide a breve termine.

