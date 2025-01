Il programma iGB Affiliate Conference offre 11 ore di approfondimenti, masterclass e dibattiti

I delegati che parteciperanno ad iGB Affiliate Barcelona della prossima settimana avranno accesso a un programma di 14 sessioni di approfondimenti aziendali critici tenute da un’assemblea di 40 leader di pensiero del settore ed esperti nei rispettivi campi.

Il programma 2025 comprende sessioni intitolate: Affiliate Rundown L!VE: le tendenze del 2024 che definiranno il 2025, Video Killed the Text-based Star : piattaforme e formati per coinvolgere la prossima generazione, Navigating the Road Ahead, New Localisation Strategies to Secure a Slice of the Latin America and Africa Pies, Parasite SEO in iGaming: A Winning Formula to Dominate Search Engines or a Risky Gamble?, Growing Pains: Scaling Operations for Accelerating Affiliate Growth, Plugging Into a Fast Growing Vertical: Sweepstakes, Mastering PPC in iGaming Affiliate Marketing: A Data-Driven Blueprint for Paid Media Success, Market Insights: Unlocking the Next Big Opportunity in Asia and the Middle East, Crack the Code to Viral Success: The Ultimate Guide to a Million Views & Building a Robust Multi-Stream Influencer Business Model, Finding Your Next Role in a Time of Flux: The Inner Workings of Affiliate Recruiters, Masterclass: Reddit 101, Trust and Transparency: What Does a Win-Win Affiliate Data Share Look Like? e Business Without Borders: Boost Your Affiliate Game with International SEO

La formazione leader del settore assemblata dal team organizzativo di iGB Affiliate include Michael Caselli, Presidente non esecutivo di Clarion Gaming, Corey Padveen, Partner di T2 Marketing International and Editor-at-Large e iGB Affiliate, Caleb Dykema, Co-fondatore e CEO di Vault Sports, Jamison Selby, CEO di Rubystone, Martin Calvert, Direttore marketing di ICS-digital, Miruna Pandele, Responsabile acquisizioni di Affiliates Bay, Jonas Warrer, CEO di Gentoo Media, Ben Cove, Direttore marketing di Logifuture, Luis Portela de Carvalho, Partner di Lektou Advogados, Sasha Boerma, Direttore commerciale per l’Africa di Split The Pot, Dragan Berak, Responsabile SEO (AskGamblers e CasinoMeister) di Gentoo Media, Jamie Walters, CEO e co-fondatore di QiH, Lee-Ann Johnstone, Fondatore di Affiverse, Rosi Bremec, COO di Game Lounge, Seth Schorr, CEO di Fifth Street Gaming, Simon Pilkington, Managing Director di Best Betting Media, Stephen Carter, Head of Affiliate Content di Clarion Gaming, e Alex Windsor, CMO di GameTime Digital.

Guardando alla prima edizione di iGB Affiliate che si terrà a Barcellona, Naomi Barton, Global Portfolio Director, iGB Events ha affermato: “Sono incredibilmente propensa nel fornire un’esperienza eccezionale e olistica per conto di tutti i nostri clienti. Il programma della conferenza è una parte essenziale del nostro impegno a facilitare un networking aziendale eccezionale, fornire contenuti di alta qualità e fornire una leadership di pensiero che promuova partnership basate sulla fiducia e guidi la crescita all’intero ecosistema di affiliazione iGaming. Il programma è stato curato in consultazione con i nostri clienti per gli argomenti chiave che hanno un impatto sulla loro attività e viene esposto da esperti del settore. È una parte fondamentale dell’esperienza di iGB Affiliate”.

iGB Affiliate 2025 presenterà un record di 250 espositori e sponsor leader del settore ed ospiterà una vivace comunità di oltre 8000 affiliati di iGaming e fornitori di tecnologia.

