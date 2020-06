Il gioco online e la “data protection”: come gli operatori garantiscono la sicurezza sul web

Oggi è possibile riconoscere le piattaforme di gioco online sicure in pochi passi

Con l’ingresso nell’universo di internet delle piattaforme di gioco online, in ogni parte del mondo tantissimi appassionati del tavolo verde e giocatori (professionisti o alle prime armi) di blackjack, poker ma anche di roulette e slot machine si sono riversati in queste innovative case da gioco virtuali per divertirsi in compagnia dei loro passatempi preferiti. Tutto ciò perché questa nuova tipologia di divertimento può essere fruita praticamente in ogni momento della giornata e ovunque ci si trovi. Oggi non è più necessario spostarsi a Las Vegas, a Macao o a Venezia per rivivere l’atmosfera del casinò: a conti fatti, l’introduzione dei casinò online ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel settore dell’entertainment.

Eppure, giocare (o sedersi al tavolo virtuale) contro un’intelligenza artificiale nelle vesti del proprio avversario, ai più è sembrata come una esperienza troppo impersonale. In questo senso, lo sviluppo del prodotto del casinò online ha risolto negli ultimi anni anche questo problema, ricreando la vera esperienza delle case da gioco terrestri più famose al mondo attraverso l’introduzione del “live casino”, ovvero di quella particolare opzione (presente in quasi tutte le offerte dei migliori operatori del settore) che restituisce al singolo utente la più realistica pratica di gioco grazie al coinvolgimento di croupier e dealer in carne ed ossa.

Ciò nonostante, le problematiche relative al mondo dei casinò online non sono mancate. Il nodo fondamentale oggi degli sviluppatori delle piattaforme di gioco è quello di garantire la sicurezza dei propri giocatori.

Trasparenza e regolamenti.

Affinché le piattaforme di gioco soddisfino gli standard di sicurezza, queste devono essere costantemente controllate e valutate da istituzioni indipendenti. Esistono agenzie, riconosciute dalla maggior parte degli Stati del mondo, come l’eCOGRA ad esempio, che con la loro attività garantiscono la corrispondenza del rispetto delle norme in materia di sicurezza. Ovviamente, non basta un marchio per certificare la bontà di questo o quel casinò online. In questo senso, sulla rete sono presenti decine e decine di portali all’interno dei quali è possibile consultare dettagliate recensioni dei migliori operatori del settore dei giochi online, come 888 casinò, leggendo le varie esperienze e le opinioni degli stessi utenti.

Inoltre, ciascuna piattaforma di gioco dovrebbe essere trasparente e, al tempo stesso, dire al pubblico con esattezza ciò che offre. Le condizioni di pagamento e di movimentazioni di denaro, unite alle varie informazioni sulle condizioni di gioco, sono requisiti essenziali per costruire la fiducia tra il giocatore/utente e il casinò. Al contrario, la promozione di grandi bonus, così come l’offerta smisurata dei cosiddetti “free spin” (offerta a cui solo pochi giocatori possono accedere) possono avere un impatto negativo sull’immagine di un casinò online. L’onestà è lo strumento che ripaga di più. Sempre. Oltre alle promesse dei casinò, vale quindi la pena fidarsi delle valutazioni di altri utenti e dei criteri di valutazione neutri e terzi dei vari siti di comparazione presenti sulla rete.

La sicurezza al primo posto: ecco come divertirsi serenamente

La tematica della protezione dei dati personali ed il rispetto della privacy dovrebbero essere al primo posto nel menù di ciascuna piattaforma di gioco online. Ogni singolo operatore, in questo senso, dovrebbe garantire ampie pagine di informazioni e più canali di comunicazione sull’argomento. In linea generale, a parte i testi relativi ai “termini e condizioni” o alle cosiddette FAQ (o frequently asked questions), è sempre possibile visionare le informazioni sulla “data protection” in una sezione apposita creata su ciascun sito. Inoltre, poiché i dati relativi alle movimentazioni bancarie (siano questi ultimi pagamenti o prelievi) dovranno essere forniti alla piattaforma in sede di prima registrazione del conto di gioco personale, ogni operatore è tenuto severamente ad osservare la più stringente politica di crittografia dati. In questa direzione, negli ultimi anni abbiamo assistito a giganteschi miglioramenti e performance decisamente migliori da parte della quasi totalità dei vari casinò online presenti sulla rete.

I metodi di pagamento dovrebbero, pertanto, avere un certificato di sicurezza. Questo è facilmente riconoscibile, individuando l’ormai nota piccola icona a forma di lucchetto presente nella barra degli indirizzi del proprio browser di navigazione; individuato questo simbolo nell’atto della navigazione sul portale online di questo o quel casinò virtuale, avremo la certezza che i nostri dati saranno crittografati e quindi posti al sicuro da eventuali attacchi. Anche le piattaforme di gioco che offrono PayPal o gli e-wallet (portafogli digitali) come metodo di pagamento risultano, a conti fatti, particolarmente sicure.

Sicurezza sì, ma anche affidabilità e fiducia.

Una volta accertata la bontà del nostro sito in materia di protezione dei dati e trasparenza, potremo allora cominciare a divertirci giocando in tutta sicurezza. Alcune tra le maggiori piattaforme di gioco offrono spesso la possibilità di “testare” alcune funzionalità del sito. Al contrario, altri casinò online che, ad esempio, non dispongono della funzionalità che consente agli utenti di giocare gratis senza l’obbligo della registrazione, non vengono visti sotto una buona lente e, dunque, ritenuti meno affidabili.

Come è facilmente intuibile, la possibilità di giocare gratis permette ai potenziali utenti di vedere cosa questa o quella piattaforma di gioco può offrire, aumentando così il reciproco rapporto di fiducia. Basta veramente poco per farsi la propria idea su un sito. L’importante è accertarsi della bontà dei prerequisiti che ogni piattaforma di gioco virtuale offre in materia di sicurezza e protezione dati. Se tutti questi criteri vengono soddisfatti, allora il divertimento non avrà confini.

PressGiochi