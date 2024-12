Il celebre gaming designer Joe Kaminkow è stato confermato come Keynote al ICE World Gaming Forum

Clarion Gaming ha aggiunto all’e-list di luminari partecipanti all’ ICE World Gaming Forum con conferma che Joe Kaminkow, il fenomeno dietro il successo di Aristocrat e IGT sarà uno degli oratori principali della Casino & Leaders Conference (CLC) che si terrà il 20 gennaio.

Joe, che detiene oltre 150 brevetti nei settori della progettazione di giochi, operazioni e reti, creando o contribuendo alla proprietà intellettuale del game design di più di 1.500 giochi in più formati e mercati, si unisce a una linea di headliner che include Vicente Fox, 62° Presidente del Messico, e Akhil Sarin, CMO dei marchi online Stake and Kick, oltre a più di 100 altri relatori finora annunciati tra cui Simon Thomas, Presidente del Casinò Hippodrome, Marcel Tobler, CEO Swiss Casinos, Isabelle Falque-Pierrotin, Presidente ANJ, Rhea Loney, Chief Compliance Officer BetMGM, Sana Ali Aamir, European GM of Fever, e Warren Cho, Worldwide Gaming Leader Microsoft.

Il Chief Innovation Officer di Aristocrat terrà un discorso di grande rilievo sul l’attrazione di un pubblico globale diversificato attraverso la proprietà intellettuale, attingendo alle lezioni apprese dai diritti di licenza garantiti di Batman, Star Trek e Wheel of Fortune a Sex in the City e Game of Thrones. Si unirà poi a un panel di esperti del marchio, tra cui HASBRO, che esploreranno come attrarre i giocatori Millennial e Gen Z sia nello spazio fisico che online.

Annunciando la notizia, il Senior Conference Producer di Clarion Gaming Damien Ashton-Wellman ha dichiarato: “Il World Gaming Forum riguarda la presentazione di spunti autorevoli e provocatori da parte dei leader del pensiero di livello 1. Joe Kaminkow soddisfa tutti questi criteri.

“È stato inserito nella Pinball Hall of Fame, nella Hall of Fame della American Gaming Association, nella Licensing International Hall of Fame, nella Coin-Op Hall of Fame, nella Hall of Fame dell’Amusement Expo International e nella EKG Hall of Fame, oltre ad essere stato nominato “una delle 10 persone più influente nei giochi” dalla rivista Strictly Slots.

Alla Williams Electronics ha ottenuto i diritti di licenza dalla NASA che hanno portato nel 1984 al successo del gioco Space Shuttle. In seguito a questo successo è stato reclutato da International Game Technology (IGT) per rivoluzionare le slot machine attraverso l’uso estensivo di titoli con licenza come l’iconico accordo Wheel of Fortune. Joe ha fondato Spooky Cool Labs a Chicago, dove ha sviluppato un costruttore di città online del mago di Oz, prima che la società fosse acquisita da Zynga, il creatore di Farmville.

Avendo avuto la possibilità di vederlo nel suo elemento naturale, il suo laboratorio di Las Vegas, non c’è nessuno più qualificato di Joe per parlare della convergenza del gioco e dell’intrattenimento. È il dottore Brown del settore dei giochi, e non solo perché possiede il Delorean!

La partecipazione di Joe Kaminknow accrescerà il profilo del programma che nel 2024 è riuscito a riunire oltre 1.210 responsabili decisionali di alto livello di 79 paesi, tra cui 621 operatori C, 87 CEO globali, 72 organi di regolamentazione nazionali e 7 ministri governativi.”

Situato nel cuore della Fira Gran Via di Barcellona e dotato di un’esclusiva lounge VIP in stile club per delegati e relatori, un giardino dedicato al networking e una gamma di servizi di concierge, l’ICE World Gaming Forum si svolgerà da lunedì 20 a mercoledì 22 gennaio insieme alle esposizioni ICE e iGB Affiliate.

