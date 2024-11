Il casinò di Mendrisiotto si prepara all’inizio della nuova concessione

La casa da gioco del Mendrisiotto si prepara all’inizio della nuova concessione che partirà dal 1° gennaio 2025 ed è lieta di annunciare l’introduzione delle slot machines NOVOMATIC per la prima volta nella sua storia. NOVOMATIC, fornitore leader del settore, è una consociata di ACE SWISS Holding AG, la società madre di Casino ADMIRAL SA, nonché un importante partner tecnologico del Gruppo.

Le nuovissime macchine disponibili dal 1° gennaio 2025 includono le più moderne slot VIP, che offrono un’esperienza di gioco unica nel suo genere grazie, tra le altre cose, ai monitor da 65 pollici e ai sedili con seduta alta completamente regolabili.

Nel 2025 sarà inaugurata un’area del Casinò interamente dedicata alle slot Novomatic con quasi 30 macchine di ultima generazione con i giochi più famosi del brand austriaco, tra i quali Book of Ra, Lucky Lady e Dolphin’s Pearl. L’epocale aggiornamento dell’offerta di gioco porterà il numero delle slot all’interno della casa da gioco a incrementare di oltre il 10%, con un totale di 40 nuove slot nel floor e tanti nuovi Jackpot Progressive.

Nei primi mesi del 2025 gli ospiti del Casinò di Mendrisio che vorranno provare per la prima volta l’esperienza delle slot NOVOMATIC beneficeranno di alcune promozioni dedicate con l’erogazione di crediti di gioco gratuiti che avranno l’obiettivo di far conoscere loro i nuovi prodotti della casa.

Un’altra grande novità è rappresentata dall’introduzione delle slot Clover Link di Apex con un Jackpot Progressive dedicato. Inoltre, per gli ospiti che sceglieranno di trascorrere del tempo all’interno del Casinò non mancherà l’occasione di cimentarsi con gli innovativi terminali delle roulette automatiche che si andranno ad aggiungere ai 16 già presenti.

Il Casinò ADMIRAL di Mendrisio lavora costantemente per offrire un’esperienza di gioco ancora più unica e innovativa e non vede l’ora di dare il benvenuto ai propri ospiti nel 2025, quando il floor sarà aggiornato con le modernissime slot NOVOMATIC.

PressGiochi