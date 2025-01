IGT trionfa ai premi ICE di Barcellona 2025 con i massimi riconoscimenti

La società vince per il terzo anno consecutivo il premio “Prodotto della Lotteria dell’Anno” agli International Gaming Awards e viene nominata “Miglior Datore di Lavoro per Diversità e Inclusione” per il quarto anno consecutivo agli European Casino Awards.

International Game Technology PLC annuncia di essere stata premiata con i massimi riconoscimenti in due prestigiosi programmi di premi tenuti in concomitanza con ICE Barcellona 2025: gli International Gaming Awards e gli European Casino Awards.

IGT ha vinto i seguenti premi a Barcellona:

International Gaming Awards : IGT LotteryLink™ è stato nominato “Prodotto della Lotteria dell’Anno”. Il programma di premi annuale riconosce i principali fornitori e operatori di casinò online e terrestri di tutto il mondo ed è giudicato da una giuria di esperti del settore del gioco.

: IGT LotteryLink™ è stato nominato “Prodotto della Lotteria dell’Anno”. Il programma di premi annuale riconosce i principali fornitori e operatori di casinò online e terrestri di tutto il mondo ed è giudicato da una giuria di esperti del settore del gioco. European Casino Awards: È stata nominata “Miglior Datore di Lavoro per Diversità e Inclusione” per il quarto anno consecutivo. Questo programma annuale, giudicato da esperti e professionisti del settore, premia l’eccellenza tecnica e pratica per operatori e fornitori di giochi in tutta Europa.

“Essendo leader globale nelle lotterie, IGT è onorata di vincere il premio ‘Prodotto della Lotteria dell’Anno’ agli International Gaming Awards. Questo riconoscimento celebra la nostra costante innovazione e il nostro impegno nel fornire soluzioni di lotteria di altissimo livello,” ha affermato Jay Gendron, Chief Operating Officer Global Lottery di IGT. “IGT LotteryLink reinventa il modo in cui i biglietti della lotteria vengono venduti nei negozi, offrendo una versatilità universale e facilità d’uso per lotterie e rivenditori a livello globale.”

“Il fatto che IGT sia stata riconosciuta come ‘Miglior Datore di Lavoro per Diversità e Inclusione’ per il quarto anno consecutivo agli European Casino Awards conferma i nostri sforzi per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo dove ogni dipendente si senta valorizzato, supportato e motivato a crescere e avere successo nella propria carriera,” ha dichiarato Brian Blake, Vice Presidente, Talent, Culture & Inclusion di IGT. “Le iniziative aziendali di DEI di IGT supportano la nostra convinzione che diversità, equità e inclusione siano fondamentali per il valore che creiamo nel mercato e continueremo a costruire ambienti di lavoro che diano priorità alle esigenze dei nostri dipendenti.”

