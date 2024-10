IGT fornitore esclusivo della piattaforma di scommesse FanDuel Sportsbook in Nord America

International Game Technology PLC ha annunciato di aver recentemente rinnovato un accordo pluriennale per le scommesse sportive al dettaglio con FanDuel, la principale azienda di giochi online in Nord America e un’unità operativa di Flutter Entertainment plc . In base ai termini dell’accordo, IGT PlaySports™ continuerà a essere il fornitore esclusivo della piattaforma di scommesse sportive al dettaglio per i sportsbook di FanDuel in Nord America per altri quattro anni, a partire dal 1° settembre 2024. IGT PlaySports e FanDuel collaborano dal 2019, anno in cui FanDuel ha aperto il suo primo sportsbook negli Stati Uniti presso The New Meadowlands Racing & Entertainment nel New Jersey.

“Da più di cinque anni, il team e la tecnologia di IGT PlaySports hanno aiutato l’operazione di scommesse sportive al dettaglio di FanDuel a fornire un’esperienza cliente di prim’ordine, contribuendo a mantenere la nostra posizione di sportsbook numero uno in America,” ha dichiarato Christian Genetski, Presidente di FanDuel. “Data l’esperienza di IGT come fornitore globale per i casinò terrestri, crediamo che offra le competenze e le capacità necessarie per supportare le nostre sedi al dettaglio.”

“IGT PlaySports non vede l’ora di supportare FanDuel come suo fornitore esclusivo della piattaforma di scommesse sportive al dettaglio in Nord America per altri quattro anni,” ha dichiarato Joe Bertolone, Vicepresidente Senior di IGT, Scommesse Sportive. “IGT PlaySports è impegnata ad aiutare i nostri clienti a realizzare il pieno potenziale del mercato delle scommesse sportive al dettaglio e a differenziare i loro prodotti attraverso un’esperienza eccezionale per il giocatore e una tecnologia affidabile.”

IGT PlaySports è stato il fornitore esclusivo della piattaforma al dettaglio del FanDuel Group negli Stati Uniti dal 2020. Oltre a sfruttare la piattaforma IGT PlaySports, i sportsbook di FanDuel offrono ai giocatori una gamma di tecnologie di scommesse self-service, tra cui l’IGT PlaySports Kiosk e l’IGT PlaySports Pad. La tecnologia IGT PlaySports attualmente alimenta 27 sportsbook di FanDuel in 20 giurisdizioni di gioco.

