IGT firma accordo di licenza incrociata di brevetti con Aristocrat

International Game Technology PLC ha annunciato di aver firmato un ampio accordo di licenza incrociata di brevetti con Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL) (“Aristocrat”) che include preziosi brevetti relativi a funzionalità di gioco e tecnologie del server di gioco remoto (RGS). In base all’accordo, IGT sarà in grado di offrire licenze alle funzionalità di gioco combinate delle società e ai portafogli di brevetti RGS all’industria globale dei giochi. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

“Questo accordo estende ed espande la precedente licenza incrociata di brevetto tra IGT e Aristocrat. Questa combinazione di due delle funzionalità di gioco più preziose dell’industria dei giochi e portafogli di brevetti RGS può aiutare a spingere l’evoluzione del gioco con contenuti avvincenti e meccaniche di gioco avanzate”, ha affermato Renato Ascoli, CEO di IGT Global Gaming. “Non vediamo l’ora di offrire all’intera industria dei giochi l’opportunità di concedere in licenza i brevetti IGT e Aristocrat, in particolare il contenuto avvincente risultante dai nostri portafogli RGS combinati, nello spirito di concorrenza e innovazione”.

IGT continuerà nei suoi sforzi per proteggere la sua proprietà intellettuale, individualmente e attraverso collaborazioni con sviluppatori e fornitori dell’industria dei giochi, nel tentativo di promuovere l’innovazione e l’entusiasmo nel mercato dei giochi.

PressGiochi