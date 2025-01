ICE Sustainable Gambling Zone verrà lanciata con una donazione di beneficenza di €65.000

“Un modo perfetto per celebrare il lancio ufficiale di ICE Sustainable Gambling Zone” è il modo in cui Ewa Bakun, direttore di Industry Insight di Clarion Gaming, ha descritto il

“Un modo perfetto per celebrare il lancio ufficiale di ICE Sustainable Gambling Zone” è il modo in cui Ewa Bakun, direttore di Industry Insight di Clarion Gaming, ha descritto il fondo di beneficenza di 65.000 euro raccolto dagli sponsor e che verrà assegnato a una o più organizzazioni per il gioco d’azzardo più sicuro durante una presentazione che si terrà a tarda mattinata durante l’apertura di Safer Gambling Zone (SGZ) il primo giorno di ICE Barcellona.

Il fondo di beneficenza del 2025, frutto di generosi contributi da parte di marchi quali Cirsa, Orenes, Betsson Group, Flutter, Acordjoc, ALEA, Novomatic, Playtech e Novomatic Spain, porta il totale donato ad ICE a partire dal 2018 a € 385.000.

Riflettendo sull’iniziativa, Ewa Bakun ha affermato: “L’ICE 2025 assisterà al lancio ufficiale della Sustainable Gambling Zone e sono lieta che saremo in grado di contribuire a finanziare parte del potente lavoro svolto dalle organizzazioni internazionali nel campo della protezione dei giocatori. Il denaro è destinato a progetti tangibili che offrono benefici reali. Ad esempio, Bet Blocker, i destinatari dell’anno scorso, hanno utilizzato il loro premio per produrre una versione catalana della loro acclamata app per i consumatori che, verrà lanciata proprio ad ICE Barcellona.

Il rapporto che i nostri sponsor hanno con la protezione dei giocatori e la fornitura di un gioco d’azzardo più sicuro va oltre le semplici donazioni finanziarie e sono lieto che la Safer Gambling Zone, situata nell’area Fast Forward dello show floor, sarà il centro di dibattiti, discussioni e collaborazioni. È estremamente gratificante che molti dei progressi nel gioco d’azzardo più sicuro che saranno introdotti dal settore nel corso del 2025 e oltre saranno il risultato di discussioni e partnership che avranno luogo e saranno forgiate sulla SGZ”.

Il lancio della Sustainable Gambling Zone, che sostituisce l’originale Consumer Protection Zone, riflette l’ultimo approccio alla protezione dei giocatori. Ewa Bakun ha spiegato: “L’obiettivo generale della Sustainable Gambling Zone è di essere all’avanguardia con delle iniziative volte ad aiutare a sviluppare un gioco sano fin dall’inizio del percorso del giocatore. Ciò include l’incorporazione di considerazioni sul gioco più sicuro fin dall’inizio piuttosto che come un semplice requisito di conformità. L’obiettivo è creare un’attività più sostenibile in cui i giocatori continuino a godere della loro esperienza di intrattenimento di gioco, ma in cui la piccola percentuale a rischio di sviluppare problemi venga identificata in modo proattivo e assistita dagli operatori”.

Clarion Gaming è stato il primo organizzatore di eventi ad abbracciare il gioco d’azzardo più sicuro quando ha introdotto ICE Consumer Protection Zone sette anni fa, che ha continuato a rappresentare un modello da seguire per altri eventi. ICE Sustainable Gambling Zone del 2025 occuperà 490 mq di spazio e sottolinea l’importanza che il settore attribuisce alla sostenibilità e alla protezione dei giocatori. Con un totale di 26 enti per il gioco d’azzardo più sicuro, tra cui le organizzazioni spagnole ASENCAS e FEJAR, l’SGZ ospiterà tre giorni di contenuti educativi dedicati alla protezione dei consumatori e all’ESG.

