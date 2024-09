ICE, iGB Affiliate e iGB L!VE 2025: aperte le candidature per diventare partner di beneficenza per il gioco sicuro

Le organizzazioni internazionali che si occupano di gioco responsabile sono invitate a presentare domanda per diventare il partner ufficiale di beneficenza di Clarion Gaming per il periodo 2024/25. La charity

Le organizzazioni internazionali che si occupano di gioco responsabile sono invitate a presentare domanda per diventare il partner ufficiale di beneficenza di Clarion Gaming per il periodo 2024/25. La charity selezionata avrà l’opportunità di beneficiare della visibilità senza precedenti dei marchi Clarion Gaming, con le edizioni 2025 di ICE (20-22 gennaio) e iGB Affiliate (20-23 gennaio), che si terranno per la prima volta presso la Fira Gran Via di Barcellona, e iGB L!VE, che avrà luogo all’ExCeL di Londra dal 1° al 4 luglio.

Le organizzazioni interessate, che potranno godere di opportunità di branding e networking uniche in tre dei più importanti eventi del settore del gioco, dovranno fornire una panoramica di come intendono utilizzare la partnership per affrontare specifiche sfide del settore, oltre a illustrare la propria missione e visione per il futuro.

Clarion Gaming ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande al 30 settembre. La partnership, che diventerà effettiva da ottobre, avrà una durata fino al 1° agosto 2025.

Stuart Hunter, Managing Director di Clarion Gaming, ha dichiarato: “Sono estremamente orgoglioso del fatto che Clarion Gaming sia stata la prima organizzazione fieristica a introdurre un programma annuale di partnership con una charity, iniziativa che ha seguito l’innovativa creazione di uno spazio espositivo dedicato esclusivamente al gioco sicuro. La Consumer Protection Zone, lanciata a ICE 2018, è cresciuta e si è evoluta di anno in anno.”

Ha poi aggiunto: “In linea con le più recenti riflessioni sul gioco sicuro, il concetto è stato rinominato Sustainable Gambling Zone e avrà una presenza di alto profilo sia a ICE Barcellona che a iGB L!VE Londra.”

La partnership con Clarion Gaming offrirà alla charity selezionata il ruolo di Ambasciatore di ICE, una visibilità diffusa durante le edizioni 2025 di ICE, iGB Affiliate London e iGB L!VE. Inoltre, la charity parteciperà alle cerimonie di apertura ufficiali di ciascun evento, riceverà riconoscimenti nelle guide degli eventi e sui siti web dedicati, e parteciperà come ospite a numerosi eventi di networking VIP. La visibilità per la raccolta fondi includerà anche una presenza pubblicitaria nel giornale ICE Show Daily e una profilazione nelle nostre campagne di comunicazione pre-evento.

Le organizzazioni interessate a diventare il terzo partner di beneficenza di Clarion Gaming, dopo YGAM e l’International Center for Responsible Gaming, possono visitare il sito: https://www.icegaming.com/clarion-gaming-charity-partner.

PressGiochi