Ice Barcelona: Will Bolton vince il premio “David Orrick Journalist of the Year”

Will Bolton, editore di G3, è stato nominato il primo “David Orrick Journalist of the Year”. Presentato a Ice Barcelona dall’amministratore delegato di Clarion Gaming Stuart Hunter, il premio è stato creato in memoria del rispettato scrittore del settore del gioco d’azzardo David Orrick che ci ha lasciati a settembre 2024 all’età di 75 anni.

Facendo la presentazione, Stuart Hunter ha dichiarato: “L’anno scorso l’industria ha tristemente perso uno dei suoi sostenitori più ardenti e articolati con la scomparsa di David Orrick. David ha lavorato prima nel settore come giornalista di montaggio del titolo commerciale Euroslot e poi dirigendo le relazioni PR e media per una serie di marchi di gioco riconosciuti a livello internazionale.

Dal momento in cui è entrato a far parte dell’industria nel 1995, ha partecipato prima ai nostri eventi come giornalista e poi come espositore che gestisce le comunicazioni per molti dei produttori più noti del settore terrestre.

David era una personalità formidabile immersa nel settore, altamente ben informato e rispettato a livello internazionale. Quando David condivideva la sua opinione, ascoltavi e prendevi nota delle sue intuizioni. Era un vero “amico critico” e ha dato importanti contributi al successo dei nostri marchi, non da ultimo ICE che ha supportato con una passione. Tutti quello che lo conoscevano sentono la sua mancanza.

In onore di David e dopo aver consultato la sua famiglia abbiamo deciso di lanciare un premio speciale che porta il suo nome. Il premio David Orrick Journalist of the Year riconosce il talento e la dedizione che esiste all’interno della comunità di scrittori che riferiscono sul settore. Spesso trascurati, forniscono un servizio essenziale aiutando a riunire creatori di giochi e fornitori con marchi rivolti ai consumatori.

Per lanciare il premio David Orrick abbiamo invitato gli editori a nominare uno dei loro scrittori milgiori. Da quello che era un breve elenco di alta qualità, una giuria comprendente i membri del team Clarion ha identificato il nostro vincitore inaugurale. Descritto dai nostri giudici come estremamente talentuoso, diligente, incisivo e ben informato. Sono lieto di confermare Will Bolton di G3 come vincitore del giornalista dell’anno inaugurale del premio dedicato a David Orrick.”

Il figlio di David, James Davidson, ha riflettuto: “David ha vissuto e respirato l’industria con tutto ciò che aveva. Non era un lavoro, era un modo di vivere e qualcosa che amava molto. David manca a tutti, ma sarebbe senza dubbio orgoglioso del fatto che il suo lavoro e l’impegno per l’industria siano stati valutati positivamente. Questo premio sarebbe qualcosa che avrebbe enormemente approvato e condiviso avidamente con i vincitori. Grazie per aver creato un premio che condivide e riconosce il lavoro di David”.

PressGiochi