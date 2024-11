ICE Barcelona: focus sull’America Latina e l’evoluzione del mercato brasiliano

La prima edizione di gennaio di ICE Barcelona presenterà un programma di contenuti, discussioni e networking C-suite curati specificamente per soddisfare le esigenze del nuovo mercato regolamentato in Brasile e le più ampie opportunità che esistono in America Latina.

Fedele alla sua reputazione di evento business-to-business all’avanguardia negli sviluppi del settore sia in termini di regolamentazione che di tecnologie emergenti, ICE 2025 presenterà un programma di tre giorni dedicato a tutti gli aspetti del mercato in Brasile, tra cui regolamentazione, conformità e adozione di nuove tecnologie, tra cui l’uso del riconoscimento biometrico in relazione alla verifica dell’età e alla tutela dei consumatori.

Annunciando il programma e confermando il ruolo di ICE Barcelona come luogo di incontro per decisori e stakeholder internazionali, il direttore generale di Clarion Gaming Stuart Hunter ha affermato: “ICE è stato recentemente descritto dai media del settore come l’evento di gioco più importante del ‘pianeta’ e credo che la fiera sarà all’altezza di tale riconoscimento quando daremo il benvenuto all’industria mondiale nella nostra nuova sede di Barcellona a gennaio.”

“Alcuni eventi del settore pongono una forte enfasi sul passato, ma per ICE la nostra attenzione è spudoratamente rivolta al futuro. A tal fine abbiamo lavorato a stretto contatto con colleghi e stakeholder in America Latina per garantire che ICE sia in prima linea riunendo legislatori, enti normativi, opinion leader, operatori, innovatori e fornitori di tecnologia, tutti con un ruolo importante da svolgere nello sviluppo dell’infrastruttura di mercato”.

Ha aggiunto: “L’importanza di LatAm sarà evidente fin dall’inizio di ICE Barcellona quando Vicente Fox, l’ex presidente del Messico, sarà il protagonista del World Regulatory Briefing che si terrà lunedì 20 gennaio, quando affronterà il tema della ‘Regolamentazione e rivitalizzazione’ e i requisiti necessari per bilanciare la crescita economica con la protezione della comunità.”

“Un critico dei movimenti populisti che stanno travolgendo la regione, delineerà il suo approccio incentrato sul business per lo sviluppo del Messico e il motivo per cui favorisce i casinò come beneficio fiscale per ridurre la dipendenza del Messico dalle imprevedibili entrate petrolifere e per aiutare a far crescere l’industria turistica locale. Il discorso principale riflette l’importanza dell’America Latina come voce guida nel settore del gioco d’azzardo globale e rappresenta un colpo di scena importante per ICE Barcelona.”

“Il giorno seguente organizzeremo un seminario che coprirà le ultime informazioni aziendali critiche sul mercato in Brasile, che saranno integrate da sessioni incentrate sull’America Latina. Il giorno di chiusura, le sessioni LatAm affronteranno la questione chiave del gioco d’azzardo responsabile, incluso l’uso innovativo della biometria, che sarà di enorme interesse per i regolatori e gli operatori di tutto il mondo.”

Ha concluso: “In tutte le ricerche approfondite che intraprendiamo per identificare le questioni più importanti che hanno un impatto sul business, Brasile e America Latina sono costantemente in cima alla lista. Partecipando a ICE Barcelona, ​​i professionisti del settore del gioco saranno in grado di entrare in contatto con i principali attori, apprendere tutto ciò che devono sapere su come fare affari in America Latina e trovare le giuste organizzazioni con cui collaborare. Per chiunque sia interessato all’America Latina e in particolare al mercato brasiliano dell’iGaming, ICE Barcelona è senza dubbio il posto giusto.”

PressGiochi