IBIA e Genius Sports stabiliscono una partnership per le scommese sportive

Genius Sports e l’International Betting Integrity Association (IBIA) hanno concordato una condivisione globale delle informazioni sull’integrità delle scommesse sportive e una più ampia partnership contro le partite truccate. L’accordo stabilisce una potente alleanza che riunisce una delle più grandi società di tecnologia sportiva del mondo in Genius Sports e IBIA, che è il più grande organismo di monitoraggio dell’integrità delle scommesse sportive dei conti cliente al mondo.

In base all’accordo, Genius Sports e IBIA condivideranno le informazioni relative ad attività di scommesse sospette dalle rispettive piattaforme di monitoraggio e intelligence entro parametri concordati. Nell’accordo sarà incluso anche l’accesso a determinate risorse tecnologiche e rapporti sull’integrità, con la possibilità di collaborazione su attività anti-match-fixing più ampie a livello globale. Genius Sports diventerà anche membro associato dell’IBIA.

Simon Martyn, Direttore dell’integrità e dell’applicazione dei diritti presso Genius Sports, ha dichiarato: “La cooperazione e la condivisione delle informazioni sono pilastri vitali per salvaguardare l’industria sportiva globale dalle minacce delle partite truccate e della corruzione legata alle scommesse. La nostra partnership con IBIA fornirà a noi e ai nostri partner una maggiore trasparenza sui modelli di scommessa globali, aiutando a identificare, gestire e prevenire qualsiasi minaccia all’integrità”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Sono lieto di aver raggiunto questo importante accordo con Genius Sports. Riunisce due società leader a livello mondiale nel campo della tecnologia sportiva e dell’integrità delle scommesse, con una chiara attenzione alla protezione degli eventi sportivi dalla corruzione legata alle scommesse. L’aggiunta di Genius Sports come membro associato di IBIA è particolarmente gradita data l’ampiezza delle sue relazioni sportive e di integrità in tutto il Nord e Sud America, che aiuteranno l’espansione operativa di IBIA in quelle regioni”.

Genius Sports è partner affidabile di oltre 150 leghe e federazioni sportive in tutto il mondo, tra cui NFL, Premier League, PGA TOUR e DFB. Fornisce agli sport servizi di integrità completi, tra cui monitoraggio e reporting delle scommesse 24 ore su 24, 7 giorni su 7, strumenti educativi su misura e solide soluzioni di intelligence.

L’IBIA (International Betting Integrity Association) è un’organizzazione senza scopo di lucro gestita da operatori per proteggere i mercati regolamentati delle scommesse sportive dalle partite truccate. Rappresenta oltre 50 delle principali società di scommesse a livello mondiale, che gestiscono oltre 125 marchi e generano più di 300 miliardi di dollari di fatturato annuo, coprendo circa il 50% del settore globale delle scommesse sportive regolamentate, sia terrestri che online.

La rete di monitoraggio globale dell’IBIA è uno strumento anti-corruzione efficace, in grado di rilevare e segnalare attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentati, tracciando le transazioni legate ai singoli conti clienti. Nel primo trimestre del 2024, l’IBIA ha emesso 56 avvisi. Gli allarmi dell’IBIA hanno portato nel 2023 alle indagini e sanzioni di successo di 21 club, giocatori e dirigenti, rispetto ai 15 sanzionati nel 2022.

PressGiochi