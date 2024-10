IBIA completa con successo il programma di prevenzione contro il match-fixing in collaborazione con il PFA

Le squadre di calcio della Canadian Premier League (CPL) hanno completato con successo un programma di educazione per la integrità delle scommesse sportive. Progettato dall’International Betting Integrity Association (IBIA) utilizzando il suo modello di formazione 3R, il programma ha sfruttato una combinazione di formazione in persona e risorse online, con sessioni condotte dalla Professional Footballers’ Association Canada (PFA Canada) attraverso i suoi workshop “Protecting the Integrity of the Game”.

In totale, quasi 200 giocatori sono stati formati dalla partnership IBIA/PFA Canada in tutte e otto le squadre della CPL attraverso il programma, che è iniziato in Ontario e si è concluso in Alberta, coprendo anche squadre in Nova Scotia, Manitoba e British Columbia. Si conclude la prima parte di un accordo di educazione per i giocatori di due anni tra IBIA e PFA Canada.

Marco Carducci, Presidente del Cavalry FC e della PFA Canada, ha dichiarato: “La formazione sulla integrità delle scommesse sportive di IBIA, in collaborazione con PFA Canada, è stata un’esperienza incredibilmente benefica per i nostri giocatori. Efficace e facile da comprendere, ha chiarito ciò che gli atleti professionisti devono sapere sull’integrità delle scommesse sportive e su come segnalare tentativi di corruzione. Siamo grati per il supporto di IBIA nel contribuire a salvaguardare l’integrità del gioco e per proteggere ed educare i nostri giocatori.”

Oltre a evidenziare le potenziali minacce del match-fixing legato alle scommesse sportive, il programma ha educato i giocatori su regole e sanzioni, sull’ampiezza e l’accuratezza del monitoraggio dell’integrità sportiva abilitato dalla tecnologia e su come segnalare criminali e corruttori utilizzando l’app del pulsante rosso.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Prendiamo sul serio la nostra responsabilità di proteggere i mercati delle scommesse sportive regolamentate, gli sport e gli atleti. Decenni di esperienza hanno dimostrato che una combinazione di regolamentazione efficiente, educazione e collaborazione è essenziale per salvaguardare l’ecosistema dell’integrità sportiva. Siamo lieti che il programma educativo di PFA Canada abbia avuto così tanto successo e non vediamo l’ora di iniziare il secondo anno del progetto.”

Dan Kruk, Direttore Esecutivo di PFA Canada, ha dichiarato: “Grazie al nostro lavoro con IBIA, quasi 200 giocatori della Canadian Premier League hanno partecipato al workshop ‘Protecting the Integrity of the Game’ di PFA Canada in questa stagione. Di conseguenza, le parti interessate possono essere certe che i nostri membri conoscono i loro obblighi riguardo al gioco d’azzardo e al match-fixing nel loro sport, come riconoscere un approccio per aggiustare una partita e, cosa fondamentale, il loro dovere di segnalare qualsiasi persona che tenti di manipolare una partita.”

Il programma è il primo a essere realizzato con un fondo di 300.000 CA$ per tre anni, investito da IBIA e dai suoi membri bet365, Betway e FanDuel, dal quale gli sport e gli atleti canadesi possono ricevere gratuitamente un’educazione faccia a faccia sull’integrità, progettata per proteggere gli sport canadesi dalla potenziale minaccia della manipolazione delle partite e della corruzione.

Sessioni di formazione anti-match-fixing della CFA Canada 2024

PressGiochi