I 5 Migliori Capocannonieri: La Nostra Selezione

Chi solleverà la Coppa Henri Delaunay e sarà incoronato campione di UEFA Euro 2024? Francia e Inghilterra si presentano al torneo da favorite, ma Germania, Spagna, Portogallo, Olanda e Italia hanno tutte la possibilità di ribaltare i pronostici. Se questi Paesi hanno qualche speranza di essere incoronati Campioni d’Europa, avranno bisogno di capocannonieri d’eccellenza: chi sono i migliori, a oggi, da tenere d’occhio?

Harry Kane – 7.50

Harry Kane, capitano della nazionale inglese, già vanta una medaglia d’oro internazionale intorno al collo, grazie ai sei incredibili goal fatti durante i Mondiali di Russia 2018. Dopo aver segnato 280 gol in 435 partite per il suo amato Tottenham Hotspur, molti si sono chiesti se un trasferimento al Bayern Monaco fosse stato un rischio per il capitano inglese: Kane potrà anche aver perso il titolo della Bundesliga, ma i suoi gol non possono essere messi in dubbio in questa stagione. L’Inghilterra è la favorita per la vittoria del torneo e, sebbene Gareth Southgate giochi in modo che può essere definito più riservato, non sorprenderebbe se l’inglese riuscisse a segnare tra i cinque e i dieci gol.

Kylian Mbappe – 10.00

Kylian Mbappe è di gran lunga il favorito per finire come capocannoniere quest’estate in Germania, dopo aver segnato oltre 50 goal in tutte le competizioni di questa stagione. Sebbene alcuni sostengano che gonfiare così tante volte la rete in Ligue 1 sia tutt’altro che impressionante, la superstar del PSG ha messo il suo nome sul tabellino della Champions League anche quest’anno. Se si combina il più letale dei marcatori con una delle migliori squadre d’Europa in questo momento, la Francia, il Golden Boot non sembrerebbe troppo lontano come risultato. Il capitano francese ha vinto il Golden Boot anche ai Mondiali del 2022 in Qatar, successo che non fa che aumentare ulteriormente le sue credenziali. Certo, nelle file dell’Inghilterra ci sono molti giocatori di livello mondiale che cercheranno di spingerlo fino in fondo , ma la Francia gioca un calcio molto più d’attacco ed espansivo dei Tre Leoni al momento.

Cristiano Ronaldo – 10.00

Sarebbe sciocco escludere completamente uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Dopo aver visto il suo acerrimo rivale, Lionel Messi, aggiudicarsi un così importante successo ai Mondiali del 2022, Ronaldo potrebbe ancora aspirare a portare a casa un altro trofeo internazionale nella sua bacheca. Con oltre 750 gol in carriera in poco più di 1.000 partite, il giocatore ha avuto una carriera a dir poco incredibile; senza contare che attualmente è il miglior marcatore nella storia dei campionati europei e delle qualificazioni e il detentore in carica del Golden Boot del torneo, vinto nel 2020. Un pedigree del genere non può essere ignorato, e il Portogallo potrebbe riservare grandi sorprese per questa stagione in Germania.

Romelu Lukaku – 15.00

Forse questa non è stata la sua migliore stagione con i giallorossi in Serie A, ma Romelu Lukaku sa certamente come gonfiare le reti. Il calciatore della nazionale belga si distingue infatti per essere ben quotato nella classifica dei capocannonieri e rientrare tra i primi della lista. L’attaccante della Roma si è distinto infatti per aver segnato 83 gol in 114 partite per il suo Paese, il che lo rende statisticamente uno dei più letali giocatori internazionali attualmente attivi. Inoltre, bisogna tenere a mente che il calciatore vanta anche un’arma segreta nel suo arsenale che nessun attaccante rivale ha: un certo Kevin de Bruyne. Proprio grazie alla capacità fuoriclasse del Man City, Lukaku potrebbe avere un’opportunità di vincere il premio di capocannoniere.

Jude Bellingham – 15.00

Non è il primo giocatore inglese ad entrare nella nostra lista e non sarà l’ultimo; Jude Bellingham ha superato anche le più rosee aspettative dopo il suo trasferimento al Real Madrid la scorsa estate. Dopo 9 mesi, il giovane di Birmingham sembra un Galactico a tutti gli effetti. Quest’anno Bellingham ha segnato più di 20 gol con i Blancos, una cifra impressionante per un attaccante, figuriamoci per un centrocampista centrale. Nonostante la sua giovane età, è già una figura talismanica all’interno del campo dell’Inghilterra ed è per questo motivo che consigliamo di tenerlo d’occhio durante questi Europei.

Di seguito, inoltre, riportiamo le quote dei migliori capocannonieri in lista, a oggi aggiornate:

Jamal Musiała – 12.00

Kai Havertz – 15.00

Alvaro Morata – 18.00

Phil Foden – 25.00

Cody Gakpo – 25.00

Florian Wirtz – 25.00

Niclas Fullkrug – 25.00

Antoine Griezmann – 35.00

Olivier Giroud – 35.00

Bukayo Saka – 40.00

Serge Gnabry – 40.00

Gonçalo Ramos – 70.00

Thomas Müller – 40.00

Rasmus Hojlund – 40.00

Memphis Depay – 50.00

Alexandar Mitrovic – 55.00

Dusan Vlahovic – 55.00

Lamine Yamal – 55.00

Lois Openda – 65.00

Marcus Thuram – 70.00

Donyell Malen – 70.00

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

