GRID si unisce a IBIA come membro associato, rafforzando l’integrità degli eSports

GRID, una piattaforma di dati ESPORTS, è entrata ufficialmente a far parte della International Betting Integrity Association (IBIA) come primo membro associato incentrato su ESPORTS. Questa collaborazione indica un momento fondamentale per l’integrità degli eSport, allineando la rete con IBIA e i suoi membri incentrati sull’integrità riconosciuta a livello globale, che monitorano oltre 300 miliardi di dollari nelle scommesse sportive all’anno e si concentrano sullo esports betting.

Con questa partnership, GRID e IBIA si impegnano ad affrontare in modo collaborativo eventuali problemi di integrità negli eSport, promuovere la fiducia tra gli stakeholder e stabilire un punto di riferimento per l’eccellenza nell’ecosistema. GRID è stato membro certificato del programma standard di dati di IBIA dal 2022, contribuendo attivamente allo sviluppo di protocolli di integrità degli eSport su misura. Questa membership sottolinea ulteriormente la dedizione di Grid alla trasparenza e alla collaborazione nella lotta alla corruzione legata alle scommesse all’interno degli eSport.

Dal 2018, GRID gestisce un dipartimento interno dedicato all’integrità che è pioniere delle soluzioni ufficiali data -driven per gli eSport. Questo rende GRID una delle prime aziende a monitorare l’integrità dei dati e dei tornei nel settore dello sport agonistico e a segnalare attivamente comportamenti sospetti, consentendo di raccogliere un ampio database di report sull’integrità e approfondimenti.

Ibia è un organo no profit che protegge i mercati delle scommesse sportive regolamentate dal match-fixing. Rappresenta oltre 50 delle principali società di scommesse al mondo che gestiscono oltre 125 marchi di scommesse sportive. La rete di monitoraggio globale di Ibia è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette nei mercati delle scommesse regolamentate utilizzando attività transazionali legate ai singoli account dei clienti.

Grazie alla partnership, GRID e IBIA condivideranno informazioni relative alle scommesse sospette e alle potenziali manipolazioni delle partite dalle rispettive piattaforme di monitoraggio e intelligence. I membri IBIA trarranno anche beneficio dal libero accesso a più ampie risorse focalizzate sull’integrità fornite da GRID.

Moritz Maurer, CEO di GRID, ha commentato: “L’integrità è al centro della missione di GRID. Unendoci a IBIA come Associate Member, stiamo compiendo un passo definitivo verso l’affermazione degli eSport come un settore affidabile e credibile. Questa partnership ci consente di promuovere ulteriormente la trasparenza, ridurre i rischi associati alle scommesse sugli eSport e rafforzare le pratiche operative nell’intero ecosistema”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a GRID come membro associato di IBIA. Questa partnership è un punto di riferimento per il settore degli eSport e riflette il nostro impegno nell’espandere le nostre iniziative di integrità in nuovi mercati. L’esperienza di GRID nel monitoraggio dei dati degli eSport e negli standard di integrità è una risorsa inestimabile nella nostra missione condivisa per combattere la corruzione nelle scommesse a livello globale”.

PressGiochi