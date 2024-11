Google: dal 4 dicembre sarà consentita la pubblicità ai social casinò

A dicembre 2024, le norme Google Ads relative agli annunci personalizzati verranno aggiornate per consentire la personalizzazione delle campagne per app correlate a giochi da casinò social. Inizieremo a consentire

A dicembre 2024, le norme Google Ads relative agli annunci personalizzati verranno aggiornate per consentire la personalizzazione delle campagne per app correlate a giochi da casinò social. Inizieremo a consentire la pubblicazione di questi annunci a partire dal 4 dicembre 2024. Tutti gli inserzionisti potranno personalizzare gli annunci per app che promuovono giochi da casinò social online entro la fine di marzo 2025.

In particolare, la categoria di interesse sensibile Giochi e scommesse negli annunci personalizzati verrà aggiornata per escludere esplicitamente le campagne per app correlate a giochi da casinò social. Google Ads ricorda che non è consentita la personalizzazione nel caso in cui un annuncio sia di un tipo correlato a giochi e scommesse e sia incluso nella categoria di interesse sensibile Giochi e scommesse.

La categoria di interesse sensibile Giochi e scommesse verrà aggiornata per vietare la personalizzazione per: “Giochi e scommesse, inclusi giochi e scommesse online e offline; informazioni relative a giochi e scommesse online; giochi online non correlati a casinò con in palio denaro o premi; e giochi offerti da casinò online, indipendentemente dal fatto che implichino o meno transazioni in denaro, a meno che non vengano usate campagne per app di Google per mostrare promozioni di un’app di giochi da casinò social agli utenti di app”.

Le violazioni delle norme relative agli annunci personalizzati non comportano la sospensione immediata dell’account senza preavviso. Verrà inviato un avviso almeno 7 giorni prima della sospensione dell’account.

PressGiochi