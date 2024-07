Gioco pubblico, Aurigemma “importante ricerca Tor vergata per rafforzare prevenzione”

Questa mattina abbiamo la possibilità di ascoltare lo studio e l’interessante ricerca effettuata sul registro unico degli esclusi, per il settore del gioco pubblico in Italia:

soltanto in questo modo, attraverso il confronto e il dialogo, e’ possibile per la politica fare sintesi. Approfondiremo anche i dati di questa importante relazione, proprio perché il settore e’ complesso, e ritengo soprattutto sia utile uniformare le normative a livello nazionale, in modo da rendere più incisive le azioni di contrasto ad un fenomeno molto serio, come quello del gioco patologico. L’obiettivo e’ quello di fornire risposte sempre più significative e di lavorare in un’ottica di collaborazione sinergica, per rafforzare le azioni di prevenzione a tutela della salute e del benessere delle persone. Per questi motivi, ringrazio l’Università di Tor vergata per il grande impegno su queste ricerche, di assoluta rilevanza e valore, e come consiglio regionale garantiremo il massimo supporto a iniziative simili

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi a Palazzo Valentini al convegno “ Presentazione della ricerca sul Registro Unico degli esclusi – II fase: per il settore del gioco pubblico in Italia, l’autoesclusione nel gioco fisico”