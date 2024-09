Germania: dal 25 settembre solo gli operatori di gioco autorizzati potranno fare pubblicità su Google

Google ha annunciato che, a partire dal 25 settembre, solo gli operatori accreditati dall’autorità di regolamentazione del gioco d’azzardo tedesca, la Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL), potranno pubblicizzare i propri servizi sulla piattaforma in Germania. Questa nuova regola fa parte di un aggiornamento della politica di Google sul “Gioco d’azzardo e giochi” nel paese.

Secondo il nuovo regolamento, gli operatori dovranno possedere una licenza rilasciata dalla GGL per poter richiedere una certificazione pubblicitaria. Google ha chiarito che qualsiasi azienda priva di approvazione, inclusi gli affiliati che indirizzano gli utenti verso operatori non autorizzati tramite i loro siti web, non sarà accettata.

La politica pubblicitaria di Google stabilisce che gli annunci sul gioco d’azzardo sono permessi solo in paesi approvati, non devono rivolgersi a minorenni e devono includere informazioni sul gioco responsabile. Gli annunci che violano queste regole saranno rimossi fino a quando la violazione non verrà corretta. In caso di violazioni multiple, l’account può essere sospeso permanentemente, compresi eventuali account correlati.

Il mercato nero del gioco d’azzardo in Germania

L’aggiornamento della politica di Google arriva in un momento in cui la GGL è sotto pressione per l’alto numero di operatori non autorizzati ancora attivi nel mercato tedesco. A febbraio, l’associazione tedesca delle scommesse sportive (DSWV) aveva sollecitato una revisione della legge, evidenziando che il mercato nero rappresentava il 50% dell’intero settore.

La GGL, tuttavia, ha contestato queste cifre, affermando che il gioco d’azzardo non autorizzato rappresentava solo il 4% del mercato nel 2023. Anche se le misure per contrastare le attività illegali, come il blocco IP, sono ancora bloccate in procedimenti legali, la GGL prevede di valutare l’efficacia delle leggi attuali entro il 2026, con un rapporto definitivo atteso non prima del 2027.

L’aggiornamento della politica di Google punta a combattere ulteriormente il mercato nero, garantendo che solo operatori e affiliati autorizzati possano promuovere i loro servizi sulla piattaforma.

