Gemona del Friuli: nella notte svaligiate le slot di un bar per un bottino di 3mila euro

Furto nella notte in un bar di via Taboga a Gemona del Friuli. L’episodio è accaduto intorno alle tre della notte quando i ladri si sono introdotti nel locale riuscendo a portare via circa 3mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i ladri sono riusciti a introdursi nel bar manomettendo una finestra posteriore. Una volta dentro, si sono concentrati principalmente sulle slot machine: sono riusciti a svuotarle per un bottino di circa 3mila euro.

La proprietaria, una donna di nazionalità cinese, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini, anche attraverso l’analisi de le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare elementi utili all’identificazione dei responsabili.

