Gara Lotto. Pubblicato il DM sui compensi per i componenti della commissione giudicatrice

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, ha pubblicato sul sito ufficiale del Governo il Decreto Ministeriale che definisce i compensi per i componenti della commissione giudicatrice previsti dal Decreto Legislativo 41/2024. Questo decreto si inserisce nel quadro delle disposizioni per il riordino del settore giochi, con particolare attenzione al gioco del Lotto automatizzato e ai giochi numerici a quota fissa.

Il decreto attua quanto previsto dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 41/2024, che disciplina la composizione della commissione giudicatrice per la selezione delle imprese concessionarie nel settore dei giochi. La commissione, composta da cinque membri, deve includere:

Almeno tre membri di alta qualificazione professionale, tra cui magistrati o avvocati dello Stato in pensione.

Dirigenti di livello dirigenziale generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il decreto stabilisce i compensi spettanti ai componenti della commissione che non sono dirigenti dell’Agenzia.

Il compenso totale per i componenti della commissione è fissato in 100.000 euro e verrà ripartito come segue:

Presidente della commissione: riceverà un compenso superiore del 20% rispetto agli altri componenti, in considerazione del ruolo di maggiore responsabilità.

Altri membri non dirigenti: riceveranno un compenso proporzionato alla complessità della procedura di gara.

Il decreto prevede che ogni partecipante alla procedura selettiva versi un importo equivalente al totale dei compensi dei commissari, ossia 100.000 euro, come parte integrante della domanda di partecipazione. Tale somma sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, garantendo un meccanismo di copertura dei costi della commissione in linea con i principi di equità e sostenibilità economica.

Il decreto tiene conto dei limiti economici previsti per i trattamenti economici del personale pubblico e delle società partecipate, come stabilito da normative precedenti:

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Inoltre, si applicano i limiti sul cumulo di trattamenti pensionistici ed economici, garantendo che i compensi siano conformi alle disposizioni di legge.

Il provvedimento rappresenta un ulteriore tassello nell’attuazione del riordino del settore giochi, previsto dalla Legge 9 agosto 2023, n. 111. L’obiettivo è garantire la trasparenza, la competitività e la tutela degli interessi pubblici nella gestione dei giochi, attraverso una selezione accurata delle imprese concessionarie.

Questo decreto ribadisce l’impegno del Governo nel promuovere un sistema di gioco responsabile, equo e regolato secondo standard elevati di affidabilità tecnica ed economica.

