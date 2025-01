Gara Lotto. ADM: “Il concessionario prescelto dovrà avvalersi della rete dei ricevitori del Lotto”

In relazione al comunicato stampa dell’Agenzia rilasciato a seguito di un articolo pubblicato, in data 11 gennaio, sul quotidiano “la Repubblica”, con il quale si è precisato che la rete

In relazione al comunicato stampa dell’Agenzia rilasciato a seguito di un articolo pubblicato, in data 11 gennaio, sul quotidiano “la Repubblica”, con il quale si è precisato che la rete di distribuzione del gioco del lotto non è nella disponibilità dell’attuale concessionario che, quindi, non dispone di alcun vantaggio competitivo, la medesima testata giornalistica ha oggi pubblicato un articolo in cui si afferma che “La Federazione dei Tabaccai, concessionari dello Stato, ha scelto da quale parte stare dato che da nove anni partecipa in cordata con Igt e Allwyn, e ha rinnovato la sua adesione in questa gara.” a firma “s.b”.

A tal proposito, si precisa, ancora una volta, che la rete di raccolta del gioco del lotto è costituita dalle ricevitorie del lotto che, ai sensi dell’articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sono affidate ai rivenditori di generi di monopolio (tabaccai).

Si ribadisce, quindi, nuovamente che, qualunque sarà il concessionario prescelto, lo stesso, in forza della precitata disposizione normativa, dovrà necessariamente avvalersi della rete dei ricevitori del gioco del Lotto, concessionari dello Stato, e che questi ultimi non hanno alcun rapporto contrattuale con la società concessionaria.

Pertanto, la circostanza che una società del gruppo facente capo alla Federazione Italiana Tabaccai partecipi alla compagine societaria dell’attuale concessionario e che la stessa possa, eventualmente, avere quote di partecipazione anche nella società che presenterà offerta per la nuova gara, non ha alcuna rilevanza ed è, quindi, totalmente ininfluente, ai fini dell’assegnazione della concessione.

PressGiochi