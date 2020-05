Gaming Laboratories International rilascia una bozza dei nuovi standard per i sistemi di gioco interattivi

Gaming Laboratories International, LLC (GLI), è lieta di annunciare il rilascio del disegno di “GLI-19 V3.0, Standards for Interactive Gaming Systems” per una revisione del settore. GLI-19 V3.0 riflette una revisione dello standard di gioco interattivo per incorporare requisiti tecnici che riflettono le ultime tendenze della tecnologia, per allinearsi meglio con i requisiti di sovrapposizione nella famiglia di standard tecnici GLI e altri standard del settore, per riflettere meglio l’industria e per fornire una migliore chiarezza per i requisiti tecnici, che sarebbero valutati in laboratorio, rispetto ai controlli operativi e alle procedure, che sarebbero valutati dopo l’installazione del sistema su richiesta del regolatore. Inoltre, questa revisione migliora le sezioni relative ai controlli e alle procedure operative, inclusi test periodici di sicurezza per aiutare i regolatori e gli operatori a creare processi più efficienti e alternativi per monitorare le operazioni di gioco interattive. Le modifiche apportate sono progettate in gran parte per migliorare la chiarezza e la coerenza dei e pertanto si prevede che non arrechino perturbazioni all’intero settore. La bozza di GLI-19 V3.0 viene fornita agli stakeholder del settore per la revisione e il commento. Le parti interessate includono i regolatori di scommesse, giochi e lotterie, fornitori, laboratori di prova, operatori e associazioni di categoria. GLI elaborerà i commenti ricevuti dalle parti interessate del settore e collaborerà, se necessario, per indirizzare la loro interpretazione, valutazione e risoluzione nel contesto richiesto. Ogni standard della serie GLI Standard è il culmine delle migliori pratiche del settore e viene continuamente aggiornato in base a molti feedback. Gli standard GLI sono veri e propri “standard di settore” in quanto sono creati utilizzando un approccio collaborativo che coinvolge migliaia di parti interessate del settore dei giochi. Questi standard hanno lo scopo di aiutare i regolatori creando linee guida che possono adottare e / o utilizzare nel modo che ritengono opportuno. Oltre ad assistere i regolatori, gli standard hanno un enorme valore per i fornitori che li utilizzano come guida nel processo di progettazione e sviluppo, risparmiando tempo e denaro.

