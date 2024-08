Gala Bingo e le sue stravaganti invenzioni

Il principale operatore di Bingo online inglese è noto per le sue brillanti quanto stravaganti idee per tenere alta l’attenzione del pubblico attorno al gioco. Dopo aver stretto una partnership

Il principale operatore di Bingo online inglese è noto per le sue brillanti quanto stravaganti idee per tenere alta l’attenzione del pubblico attorno al gioco.

Dopo aver stretto una partnership con ITV per lanciare ” The Chase Place”, un hub online con contenuti correlati al famoso quiz televisivo “The Chase”, che includeva una competizione a tema e un evento in presenza, il “Gala Bingo x The Chase Ultimate Quiz Night”, tenutosi a Manchester all’inizio di agosto, ha annunciato una partnership con Moonpig, un rivenditore online di biglietti di auguri e regali.

Gala Bingo crede che “un po’ di gioia può fare molto” e la prima collaborazione dei due marchi presenta una selezione di otto biglietti d’auguri in edizione limitata, tutti ispirati alle amate tradizioni delle chiamate al bingo, per infondere ulteriore gioia alle occasioni in cui si regalano biglietti.

Le cartoline presentano motivi come “Ordini del medico” per i messaggi di pronta guarigione, “Panini del fornaio” per i compleanni importanti e “Bussa alla porta” per congratularsi con qualcuno per la sua nuova casa, e possono essere personalizzate online con vari strumenti multimediali.

Queste carte sono disponibili in varie dimensioni, con prezzi a partire da £3.99 ($5.17) e possono essere acquistate esclusivamente tramite il sito web di Moonpig fino alla fine dell’anno. Le carte sono acquistabili solo da clienti di età pari o superiore a 18 anni.

Pressgiochi