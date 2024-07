Francia, il mercato illegale supera il gioco d’azzardo autorizzato

Il problema del gioco d’azzardo illegale in Francia è diventato critico, secondo quanto segnalato dall’Association Française des Jeux En Ligne (AFJEL). Nel 2023, il numero di giocatori illegali ha raggiunto quattro milioni, superando i 3,6 milioni di giocatori nel settore regolamentato.

Per quanto riguarda le scommesse durante il torneo, l’Autorite Nationale des Jeux (ANJ) aveva previsto che sarebbero stati scommessi 1 miliardo di euro. Tuttavia, AFJEL ha riportato che è stata scommessa circa la metà di quella cifra.

Inoltre, i volumi delle scommesse dell’AFJEL sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto all’Europeo del 2021. Dopo quel torneo, durante il quale la Francia è stata eliminata al secondo turno, gli scommettitori online hanno puntato 343 milioni di euro. Se si includono anche le scommesse tramite la rete di vendita al dettaglio di La Francaise des Jeux, questa cifra sale a circa 500 milioni di euro.

Rispetto alla Coppa del Mondo del 2022, gli importi scommessi sono diminuiti del 25%. Durante quella competizione, gli scommettitori hanno puntato 900 milioni di euro per il raggiungimento della finale da parte della Francia.

Questi dati indicano una serie di sfide nel settore del gioco d’azzardo in Francia, con l’illegalità che continua a rappresentare una preoccupazione significativa e con l’andamento delle scommesse che varia notevolmente a seconda degli eventi sportivi e delle prestazioni della nazionale francese di calcio.

Secondo quanto riportato da AFJEL e dal rapporto di PwC, il mercato del gioco d’azzardo illegale in Francia ha superato il mercato legale nel 2023, una situazione inusuale dal momento che il mercato regolamentato solitamente dovrebbe essere prevalente. Il rapporto di PwC del dicembre 2023 indica che il gioco d’azzardo illegale rappresentava circa il 10% del mercato totale francese. Questo fenomeno è attribuito principalmente alla mancanza di casinò online regolamentati e alle alte tasse che limitano la crescita del settore legale.

AFJEL ha anche riferito che non vi è stata alcuna crescita nel mercato concesso in licenza nel 2022 e nel 2023, e ha evidenziato un calo del 5,3% nei giocatori unici. Questo declino contrasta con le tendenze europee più ampie e con l’avanzamento della digitalizzazione nel settore del gioco d’azzardo. AFJEL ha espresso preoccupazione per il crescente spostamento degli operatori verso il mercato illegale, sottolineando che gli impatti e i rischi di questo fenomeno non possono essere valutati con precisione in questa fase.

In sintesi, la Francia sta affrontando sfide significative nel settore del gioco d’azzardo online, con il mercato illegale che sta guadagnando terreno rispetto al mercato regolamentato, nonostante gli sforzi per regolamentare e tassare adeguatamente il settore.

Nicolas Béraud, presidente dell’AFJEL, ha criticato l’idea di una crescente frenesia delle scommesse sportive online nel mercato legale, definendo le cifre come il contrario di tale percezione. Ha elogiato il successo della competizione per i membri dell’AFJEL e la comunità più ampia, evidenziando il rispetto delle linee guida dell’ANJ e degli impegni presi dagli operatori autorizzati.

Tuttavia, Béraud ha espresso preoccupazione per l’azione impunita degli operatori senza licenza, sostenendo che il blocco dei siti illegali non è riuscito a rallentare la crescita del mercato illegale. Ha avvertito che, nonostante gli sforzi regolatori, il mercato illegale continua a espandersi fortemente, cannibalizzando le scommesse sportive online legali e attirando i giocatori con offerte attraenti prive di protezioni.

In particolare, Béraud ha sottolineato che i siti di casinò online illegali hanno offerto scommesse su Euro 2024 senza alcuna misura di sicurezza per i giocatori, aggravando ulteriormente il problema della protezione dei consumatori nel settore delle scommesse online.

Nel 2023, nonostante le preoccupazioni dell’AFJEL, il mercato francese del gioco d’azzardo ha registrato un notevole successo, con un fatturato record di gioco d’azzardo lordo (GGR) di 13,4 miliardi di euro, che rappresenta un aumento del 3,5% rispetto al 2022. Tutti i segmenti di mercato hanno visto una crescita del GGR per la prima volta dal 2019, sebbene il mercato francese cresca più lentamente della media europea.

Le scommesse sportive online hanno registrato un aumento del 6,4% su base annua, raggiungendo 1,5 miliardi di euro, nonostante l’assenza di grandi eventi sportivi. Le scommesse sportive costituiscono il 63,3% del GGR online, seguite dal poker (21,6%) e dalle corse di cavalli (15,1%). Tuttavia, il numero di giocatori unici e di conti attivi è diminuito.

La Française des Jeux (FDJ) e Pari-Mutuel Urbain (PMU), i due ex monopoli del gioco d’azzardo in Francia, dominano ancora il mercato con il 62,7% delle entrate totali. Nel 2023, FDJ ha registrato una crescita significativa grazie alle scommesse sportive nei punti vendita e alle attività concorrenti, che hanno rappresentato il 16,2% del suo GGR complessivo e hanno generato 1,1 miliardi di euro di profitto lordo. PMU ha visto una crescita più modesta delle scommesse, con un aumento dell’1% nel GGR a 1,7 miliardi di euro rispetto al 2022.

