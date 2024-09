Francia-Italia, gli azzurri debuttano nella Nations League. I pronostici di Netwin

Dopo un Europeo da dimenticare, Spalletti e i suoi sono chiamati al pronto riscatto in ambito continentale. Di fronte i transalpini, con un escluso eccellente: non convocato Pavard

L’Italia vuole subito archiviare la delusione degli Europei, con un torneo gestito malissimo e concluso anche peggio, venendo annichiliti ed eliminati dalla Svizzera negli ottavi. Gli azzurri hanno avviato un nuovo ciclo, con qualche assenza eccellente e qualche scommessa sui giovani, e si metteranno alla prova in Nations League. Subito la sfida alla Francia, nostra grande rivale nel gruppo che comprende anche Belgio e Israele. Un avversario ostico che rappresenterà un immediato test per la difesa a tre di Spalletti.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Il Parc des Princes, “supplente” di quello Stade de France che è adibito alle Paralimpiadi, accoglierà un’Italia ferita, che è reduce da un Europeo contestato e anonimo. Luciano Spalletti è stato confermato e ha subito avviato un ringiovanimento della rosa: out Darmian e Acerbi, riecco Tonali.

Di fronte ci sarà una Francia che si è fermata solo in semifinale contro la Spagna, poi vincitrice di Euro2024 sotto la spinta di Yamal. Mbappé, che si è sbloccato nel Real Madrid, dovrà guidare una nazionale che ha perso pedine importanti: out per infortunio Mendy e Tchouameni.

IL PUNTO SULLA FRANCIA

Poche nazioni possono vantare una profondità del movimento pari a quella della Francia, che può reagire senza batter ciglio ai ko in sequenza di Ferland Mendy e Aurelien Tchouameni. La rosa affidata a Deschamps, che resterà ct fino ai Mondiali 2026, è di alto livello nonostante qualche esclusione eccellente. Non ci sarà Benjamin Pavard, grande caso di Euro2024 (mai schierato), ma è stato chiamato il neo-romanista Manu Kone. C’è curiosità per vedere all’opera Barcola e Olise, ottimi con PSG e Bayern. Ma anche e soprattutto per quel Thuram che sta facendo faville in Serie A, dove ha segnato 4 gol in 3 gare con l’Inter.

IL PUNTO SULL’ITALIA

Out Darmian, Jorginho e Acerbi, ma anche Federico Chiesa e quel Barella che ha chiesto di saltare questo giro in Nazionale per operarsi al naso e risolvere un problema respiratorio dovuto a una grave sinusite. La nuova Italia riparte dalla difesa a tre e da un ciclo che deve essere azzerato e ricreato, dopo lo sciagurato Europeo: troppi errori per gli azzurri e per Spalletti stesso, che ha le sue colpe per l’eliminazione agli ottavi e per quel match-shock contro la Svizzera. Si riparte dallo zoccolo duro di quel gruppo e da qualche volto nuovo: riecco Ricci con Tonali, mentre le novità si chiamano Brescianini e Okoli. Gruppo ridotto per il ct, che ne ha chiamati solo 23.

PROBABILI FORMAZIONI

Qualche novità in vista per la Francia, schierata col consueto 4-3-3 che dovrebbe vedere Griezmann in mezzo al campo con Kanté e Zaire-Emery. In attacco può debuttare Barcola al fianco di Thuram e Mbappé, mentre dietro saranno confermati Koundé, Saliba e Fofana. Da capire se giocherà Theo Hernandez a sinistra o ci sarà spazio per Digne, sicuro invece l’impiego di Maignan.

Risponderà col 3-4-2-1 l’Italia, che non dovrebbe rischiare l’acciaccato Bastoni. Il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Di Lorenzo, Buongiorno e Calafiori. Sulle fasce Bellanova e Dimarco, in mezzo possibile spazio per Fagioli e Frattesi. Aria di novità sulla trequarti: Pellegrini e Zaccagni in pole, mentre Retegui sarà la punta. Tonali dovrebbe partire dalla panchina.

FRANCIA (4-3-3) – Maignan; Koundé, Saliba, Fofana, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kanté, Griezmann; Barcola, Thuram, Mbappé.

ITALIA (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo; Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Fagioli, Frattesi, Dimarco; Pellegrini, Zaccagni; Retegui.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

Sono in tutto 37 gli scontri diretti tra l’Italia e la Francia: svettano gli azzurri con 18 vittorie a 11, ma gli ultimi incroci (escludendo i Mondiali 2006 ed Euro2008) hanno sempre sorriso ai transalpini. In particolare, siamo reduci da due 3-1 consecutivi. Difficile scommettere su questa Nazionale, mentalmente e calcisticamente molto fragile. I tipster di Netwin consigliano di puntare sull’1 e sul successo francese quotato a 1.67, magari con un Under 2.5 quotato a 1.83.

