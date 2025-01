Francia. ANJ chiede ai principali operatori di gioco online di ridurre i budget promozionali

L’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) ha esortato i quattro principali operatori di gioco online francesi a riconsiderare le loro strategie promozionali a causa delle crescenti preoccupazioni sul gioco d’azzardo ad alto rischio.

Anche se l’ANJ ha già approvato i piani degli operatori per il 2025, ha richiesto che i maggiori operatori apportino modifiche specifiche ai loro budget promozionali. Queste modifiche dovrebbero concentrarsi sulla riduzione della spesa in aree chiave come i premi di fidelizzazione finanziaria e il marketing (inclusi pubblicità e sponsorizzazione). Gli operatori più piccoli non sono soggetti a questa richiesta di riduzione.

Nel 2024, gli operatori online hanno mostrato una “maggiore moderazione” nella distribuzione dei bonus, portando a una diminuzione del 3 % della spesa promozionale rispetto alle previsioni iniziali. Nonostante questa moderazione, l’ANJ ha osservato un aumento del 13 % nel numero di account di giocatori attivi, guidato in gran parte da importanti eventi sportivi come Euro2024 e le Olimpiadi. Questi eventi hanno notevolmente aumentato il coinvolgimento dei giocatori, ma l’ente regolatore è preoccupato per l’assenza di competizioni su larga scala nel 2025, che potrebbe influenzare il comportamento dei soggetti.

L’ANJ ha notato, poi, un aumento significativo della spesa promozionale, con budget in aumento dell’11% raggiungendo i 695 milioni di euro. Questa cifra include sia le spese di marketing che le promozioni bonus. I soli budget di marketing sono aumentati del 12%, spinti in parte da un’inflazione del 5% nei costi pubblicitari. I media digitali rimangono il canale dominante, rappresentando il 45% della spesa totale, mentre i media tradizionali rappresentano il 32%. Le ricompense finanziarie, comprese le promozioni bonus, sono cresciute dell’11%, rappresentando il 58,5% del budget promozionale complessivo. Anche le sponsorizzazioni sportive hanno registrato un forte aumento del 23%. Questo aumento della spesa ha sollevato preoccupazioni all’interno dell’ANJ, che ritiene che maggiori investimenti in pubblicità e sponsorizzazione potrebbero potenzialmente incoraggiare comportamenti di gioco più rischiosi, con conseguenze negative sia per il settore che per la società.

La richiesta arriva in risposta alle preoccupazioni sull’aumento dei giocatori ad alto rischio, con particolare attenzione ai premi finanziari e alla pubblicità e sponsorizzazione sportiva.

L’ANJ ha fissato una scadenza al 17 febbraio 2025 per gli operatori per presentare le loro modifiche per conformarsi alle riduzioni richieste.

PressGiochi