Fossano decide di non intervenire sul gioco pubblico: “Deve farlo lo Stato”

Il consiglio comunale di Fossano in questi giorni ha discusso l’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per la sezione operativa 2021-2023. Tra i punti all’ordine del giorno è rientrata anche la discussione della mozione di Vincenzo Paglialonga e Paolo Cortese riguardante le norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Mozione che ha visto l’astensione del gruppo di maggioranza dal momento in cui si ritiene che debba essere il governo centrale ad attuare una legge unica per tutta il territorio nazionale, senza lasciare che siano le singole regioni a prendere provvedimenti a riguardo.

PressGiochi