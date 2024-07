Formula 1: Verstappen vuole tornare a vincere ma Norris e Hamilton sono pronti alla sfida.

Avere 84 punti di vantaggio sul secondo in classifica, nonostante una assenza dal gradino più alto del podio da due gare, renderebbero sereno chiunque. Ma se ti chiami Max Verstappen non è pensabile di restare a secco per tutto questo tempo. Normale quindi che il leader iridato della Red Bull sogna un pronto riscatto sin da domenica dove è in programma il Gran Premio di Ungheria. Da due anni, il pilota olandese non conosce rivali sul tracciato dell’Hungaroring e, per rimettere in riga i rivali, è pronto a calare la tripletta, un’impresa riuscita solo a Lewis Hamilton. Gli esperti Sisal danno fiducia a Verstappen tanto che il successo del numero 1 del mondo è offerto a 1,80.

SuperMax dovrà però guardarsi dal pericolo britannico visto che sia Lando Norris che Lewis Hamilton, recordman di successi in terra magiara con 8 successi, sono pronti alla lotta. Il numero 4 della McLaren vuole provare ad avvicinare il vertice della classifica e punta deciso alla vittoria anche per prendersi la rivincita su Verstappen che lo sconfisse lo scorso anno. Il trionfo di Norris si gioca a 4,00. Tra l’altro la McLaren, con 11 successi, è la scuderia più vincente all’Hungaroring sebbene l’ultima vittoria è datata 2012 con Lewis Hamilton al volante.

E proprio Hammer, tornato alla vittoria nella sua Silverstone dopo oltre due anni e mezzo di astinenza, punta a salire per la nona volta sul gradino più alto del podio in Ungheria. Impresa non semplice ma il sette volte iridato, al volante della Mercedes, ha abituato tutti a imprese eccezionali tanto che vederlo passare per primo sotto la bandiera è in quota a 7,50.

Prova a riscattarsi anche la Ferrari che, all’Hungaroring, si presenterà con un nuovo fondo per accorciare il gap dalle rivali. La Rossa, che non vince su questi tornanti dal 2017 con Sebastian Vettel, prova a invertire la rotta dopo un inizio di stagione molto positivo culminato con le vittorie di Sainz e Leclerc in Australia e a Monaco. Il trionfo della scuderia di Maranello è dato a 7,50. Passando ai singoli piloti, il successo di uno tra Charles e Carlos pagherebbe 16 volte la posta.

PressGiochi