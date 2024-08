Formula 1. Norris da battere a Monza, Verstappen insegue Fangio ma Leclerc ci crede: trionfo Rosso, come nel 2019, a 5,00 su Sisal.it

Il Gran Premio d’Olanda ha ribaltato, al momento, le gerarchie in Formula 1. Così, a distanza di appena sette giorni da Zandvoort, il Circus approda nel tempio della velocità a Monza dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio d’Italia. Lo strapotere mostrato da Lando Norris e dalla sua McLaren, a casa di Max Verstappen, rendono il binomio britannico favoritissimo per il successo sui tornanti italiani. Gli esperti Sisal ritengono il numero 4 in arancione avanti sia per la pole, offerta a 2,50, che per il successo della domenica, in quota a 2,00. La McLaren, a Monza, ha trionfato in 11 occasioni, seconda assoluta alle spalle della Ferrari, e sogna, concretamente, di salire a quota 12.

La pensano diversamente Max Verstappen e la Red Bull che qui, da due stagioni, non hanno rivali.

Il tre volte iridato, a secco di successi da cinque gare, va a caccia di Juan Manuel Fangio, unico pilota della storia ad aver realizzato la tripletta sul tracciato italiano. Il pilota olandese vede la partenza al palo a 4,00 mentre si sale a 4,50 per il trionfo nel gran premio. Ma a Monza il popolo Rosso vuole fare festa e Charles Leclerc sogna di bissare il successo del 2019. La Ferrari cerca la vittoria numero 20 sui tornanti di Monza e punta decisa sul monegasco, carico per il terzo posto in Olanda e per gli aggiornamenti che arriveranno sulla vettura di Maranello. In caso di pole position, offerta a 4,00, Leclerc raggiungerebbe, nella classifica all time della specialità, leggende come Jim Clark, Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Il gradino più alto del podio, per il numero 16 della Ferrari, è invece ipotesi che si gioca a 5,00.

Leggermente staccati Carlos Sainz, sulla Rossa numero 55, e Oscar Piastri, al volante della seconda McLaren, entrambi vincenti a 7,50 mentre il successo di una delle due Mercedes affidate a Lewis Hamilton e George Russell pagherebbe 20 volte la posta.

PressGiochi