Flutter: un’agenda per la sostenibilità che mette al centro il benessere dei giocatori

Flutter ha stabilito un piano di sostenibilità chiaro, il “Positive Impact Plan”, per guidare il cambiamento nel proprio business e nel settore. Nel 2023, la società ha compiuto progressi significativi rispetto a ciascuno dei quattro pilastri:

Giocare Bene – Flutter supporta i propri clienti affinché abbiano esperienze di gioco positive. L’obiettivo è che il 75% dei clienti utilizzi uno strumento “Play Well” entro il 2030. Nel 2023, l’uso di tali strumenti è aumentato del 10,6%, raggiungendo il 44,9%.

Lavorare Meglio – La società crea un ambiente inclusivo e stimolante per i propri colleghi. L’obiettivo è che il 40% dei ruoli di leadership sia occupato da donne entro la fine del 2026. Nel 2023, questa percentuale è aumentata del 2,8%, portandosi al 35,7%.

Fare di Più – Flutter supporta le comunità. L’obiettivo è migliorare la vita di 10 milioni di persone entro il 2030. Nel 2023, è stato raggiunto un totale cumulativo di 1,5 milioni di vite migliorate, con un incremento di 1,1 milioni.

Zero Emissioni – La società guida il proprio percorso verso zero emissioni di carbonio e riduce l’impatto ambientale. Nel 2023, ha raggiunto una copertura del 100% di energia rinnovabile per le emissioni Scope 2 e ha ottenuto l’approvazione del SBTi per l’obiettivo di zero emissioni entro il 2035.

Il benessere dei giocatori al centro del buon gioco

I clienti sono al centro di tutto ciò che Flutter fa, e l’azienda desidera che abbiano un’esperienza di intrattenimento positiva. Nel 2023, Flutter ha continuato a concentrarsi sul benessere dei giocatori, aumentando l’investimento globale a $101 milioni (2022: $77 milioni), destinati a specialisti di gioco sicuro in prima linea, tecnologia, strumenti e marketing di “Play Well”.

Sfruttando la propria scala, Flutter ha trasformato gli approfondimenti dei dati delle attività mondiali in azioni collettive attraverso il Gruppo di Lavoro sull’Analisi Globale. Ha rafforzato la trasparenza delle relazioni introducendo una panoramica trimestrale completa delle iniziative. Importante, la società ha continuato a collegare la remunerazione a “Play Well”, con il 20% di tutti i bonus del Gruppo legati a una metrica di “Play Well”.

In tutta Flutter, le risorse sono state concentrate su strategie di identificazione del rischio per informare meglio i programmi. In Italia, il marchio Sisal ha esplorato un modello di identificazione del rischio per i clienti online, incluso l’introduzione di un algoritmo anti-dipendenza che ha ricevuto un brevetto dal Ministero delle Imprese per invenzione industriale.

Nel Regno Unito e in Irlanda, Flutter ha creato la Customer Safety Tribe, allineando quasi 300 colleghi concentrati su “Play Well”. La società ha aumentato le squadre di sviluppo tecnologico, creando un team dedicato all’identificazione e all’intervento per i clienti che mostrano segni potenziali di comportamento a rischio. Inoltre, ha lanciato un nuovo strumento di Profit and Loss nei marchi Betfair e Paddy Power, fornendo ai clienti un modo semplice per monitorare le spese e prendere decisioni informate.

In PokerStars, Flutter ha avviato un programma per implementare un sondaggio sulla Scala di Gioco Positivo, lavorando con il Dr. Richard Wood, psicologo specializzato nello studio del comportamento di gioco presso GamRes. Identificando i livelli di responsabilità personale dei clienti, la loro alfabetizzazione al gioco, onestà, controllo e pre-impegno, l’azienda può offrire un coinvolgimento più personalizzato.

Flutter ha anche lanciato la prima Play Well Challenge in collaborazione con Alpha Hub, il programma di partenariato con start-up, e il Responsible Gambling Council. Attraverso questo, la società offre finanziamenti iniziali e competenze alle start-up tecnologiche che supportano l’innovazione nel gioco responsabile.

Flutter è orgogliosa dei progressi compiuti nel 2023, grazie a un team dedicato e alla passione e all’impegno dei propri colleghi in tutto il mondo. Sfruttando conoscenze ed esperienze, Flutter sta contribuendo a cambiare il gioco per il meglio.

PressGiochi