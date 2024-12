Flutter ripercorre un anno di successi e innovazione

Il Gruppo Flutter ripercorre gli eventi salienti di questo 2024 e traccia un bilancio dei successi raggiunti. “Mentre concludiamo quello che è stato un anno trasformativo per Flutter- scrive il gruppo che in Italia detiene il gruppo Sisal e presto anche Snaitech – , vogliamo prenderci un momento per riflettere sui tanti momenti straordinari che non sarebbero stati possibili senza il duro lavoro, la competenza e la mentalità di sfida dei nostri colleghi in tutto il mondo.

A quasi un anno dal nostro approdo e dal trasferimento della nostra quotazione principale al New York Stock Exchange, abbiamo rafforzato la nostra posizione di leadership e stiamo già vedendo i vantaggi che alimenteranno la nostra prossima fase di crescita.

Abbiamo accolto i colleghi di MaxBet a gennaio e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Snaitech e NSX Group nel 2025. Restando vicini ai nostri clienti e creando i migliori prodotti per loro, ponendo il gioco responsabile al centro della nostra attività, abbiamo trovato una formula vincente.

La strategia che abbiamo presentato al nostro Investor Day a settembre, dove abbiamo sottolineato il grande potenziale sia all’interno che all’esterno degli Stati Uniti e i benefici della nostra scala ottenuti grazie al Flutter Edge – il nostro vantaggio competitivo globale – è stata ben accolta dalla comunità finanziaria globale.

E non dimentichiamoci dei momenti sportivi indimenticabili che ci hanno permesso di offrire le migliori esperienze ai nostri clienti! Dalle sorprese ai Giochi Olimpici estivi di Parigi, dove le medaglie d’oro sono state decise da millesimi di secondo, ai record infranti da FanDuel al Super Bowl, con milioni di scommesse piazzate e 307 milioni di dollari di gestito. Abbiamo anche visto 2,5 milioni di clienti godersi il meglio delle corse britanniche e irlandesi a Cheltenham e assistito al lancio di Live Same Game Parlay da parte di FanDuel all’NBA.

Guarda il nostro filmato con i momenti salienti dell’anno per rivivere alcuni dei nostri più grandi successi con i clienti e nel mondo sportivo, insieme a esperienze emozionanti nell’iGaming e nel Casinò.

PressGiochi