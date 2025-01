Flutter Entertainment nominata sponsor principale di ICE Sustainable Gambling Zone

Clarion Gaming ha annunciato che Flutter Entertainment, la società madre del principale operatore di scommesse sportive online e iGaming al mondo, sarà lo sponsor principale della Sustainable Gambling Zone (SGZ) presso ICE Barcelona, la più grande fiera mondiale sulla tecnologia del gioco d’azzardo a cui parteciperanno 55.000 professionisti del settore del gioco.

Flutter, che è un sostenitore di lunga data delle iniziative di Clarion Gaming per un gioco d’azzardo più sicuro, sta anche facendo una donazione al fondo di beneficenza per il gioco più sicuro di ICE Barcelona, oltre ad avere un proprio stand per mostrare come Flutter stia cambiando il gioco per sempre fornendo istruzione, strumenti e supporto per aiutare tutti a giocare bene, sulla SGZ.

Nel 2022 Flutter ha introdotto la sua strategia Play Well per supportare i suoi clienti nel fare scelte consapevoli e gestire le loro scommesse e il loro gioco in modo responsabile. Flutter si è prefissata l’obiettivo di avere il 75% di clienti online attivi che utilizzano uno strumento Play Well entro il 2030. Entro la fine del secondo trimestre di quest’anno (2024), il 47,5% dei clienti era già coinvolto in questi strumenti, il doppio rispetto all’anno fiscale 2022, segnando un progresso costante verso il nostro obiettivo. Questo sforzo è stato supportato da un investimento significativo, oltre $101 milioni nel 2023, in ricerca, sviluppo del prodotto e marketing.

Ewa Bakun, direttore di Industry Insight di Clarion Gaming e responsabile dell’introduzione della Consumer Protection Zone nell’area espositiva ICE nel 2018, ha affermato: “Sono assolutamente lieta di poter confermare Flutter come nostro sponsor principale. Considero questo un punto di svolta per SGZ, che verrà lanciato ufficialmente a Barcellona dopo aver subito un rebranding. Il rebranding in Sustainable Gambling Zone, che è stata una decisione presa in collaborazione con i nostri stakeholder del settore, riflette una comprensione più profonda dell’importanza dell’interazione precoce. Concentrandosi sull’identificazione dei potenziali rischi in una fase iniziale del percorso del giocatore, è possibile prevenire i danni prima che degenerino”.

Jane Palles, Group Head of Safer Gambling di Flutter ha aggiunto: “I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo e vogliamo che vivano un’esperienza divertente e positiva con noi. Iniziamo il 2025 con un’attenzione continua al benessere del giocatore. Questa sponsorizzazione sottolinea il nostro impegno per la sostenibilità”.

Play Well si concentra sulla promozione di un ambiente di gioco positivo e responsabile, con iniziative come strumenti avanzati per i clienti, monitoraggio personalizzato dei rischi e partnership con organizzazioni esperte.

Siamo lieti di supportare la nuova Sustainable Gambling Zone presso ICE Barcelona e mostreremo i nostri continui sforzi, condivideremo approfondimenti e collaboreremo con le parti interessate per portare avanti la missione condivisa di un gioco più sicuro per tutti”.

La ICE Sustainable Gambling Zone del 2025 occuperà 490 mq di spazio e si troverà nell’area Fast Forward dello stand, sottolineando l’importanza che il settore attribuisce alla sostenibilità e alla protezione del giocatore. Oltre a ospitare un totale di 26 enti per il gioco d’azzardo sicuro, tra cui le organizzazioni spagnole ASENCAS e FEJAR, l’SGZ ospiterà tre giorni di contenuti educativi, di cui due dedicati alla tutela dei consumatori e uno all’ESG.

