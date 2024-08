Flutter Entertainment lancia un Global Capability Centre da 3,5 milioni di dollari a Hyderabad, India

Flutter Entertainment ha aperto un nuovo Global Capability Centre a Hyderabad, India.

Situato presso RMZ Spire a Knowledge City, uno dei principali parchi tecnologici dell’India, l’apertura segna un investimento chiave di 3,5 milioni di dollari e un impegno per il mercato delle competenze indiano, ha affermato il gigante del gioco online.

Il nuovo hub, che si estende su oltre 80.000 piedi quadrati su tre piani, è descritto come “un centro di innovazione ed eccellenza” e ora ospita oltre 700 dipendenti che lavorano in Data Engineering, Game Integrity Services, HR Operations, Procurement, Safety and Security e Customer Operations. “Sfruttando la potenza di Flutter Edge, l’esclusivo vantaggio competitivo dell’azienda, i team con sede qui svolgeranno un ruolo fondamentale nel supportare la crescita di Flutter a livello globale attraverso marchi di fama mondiale tra cui Paddy Power, Sisal, Sky Betting & Gaming, PokerStars, Sportsbet e Betfair, tra gli altri”, ha aggiunto l’azienda.

L’agenda globale di sostenibilità di Flutter, il Positive Impact Plan, è chiara anche in questo investimento, ha affermato l’operatore. Certificato Gold dall’US Green Building Council, lo spazio di lavoro è stato riconosciuto per la sua leadership in Energy and Environmental Design, dimostrando un impegno nel ridurre l’impatto ambientale di Flutter e “Go Zero”.

“Come parte del nostro impegno per “Fare di più”, stiamo dando un contributo di 30.000 GBP per il 2024 per supportare le iniziative locali intorno a Hyderabad, dimostrando la nostra attenzione nel creare un impatto significativo nelle comunità in cui viviamo, lavoriamo e ci divertiamo”, ha osservato l’azienda. Phil Bishop, Chief Operating Officer di Flutter Entertainment, ha affermato: “La nostra espansione in India segna un’enorme pietra miliare nella crescita di Flutter e dimostra il nostro continuo impegno nell’investire nei migliori talenti per guidare la crescita aziendale a livello globale. “Con centri di eccellenza per Data Engineering, Game Integrity Services, Customer and HR Operations, Procurement and Finance e attraverso la potenza di Flutter Edge, l’Hyderabad Global Capability Centre è progettato per promuovere creatività e crescita e rafforzare la nostra presenza nel mercato indiano dell’occupazione e delle competenze”.

Ashish Sinha, Managing Director di Flutter Entertainment India, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di espandere la nostra struttura a Hyderabad mentre continuiamo a rafforzare la nostra presenza in India. Puntiamo a crescere mantenendo una mentalità da sfidanti e guidando il settore a livello globale e l’India rappresenta un’importante opportunità per la nostra attività. “Questa espansione è in linea con la nostra visione globale di Changing the Game consentendo un miglioramento continuo di prodotti e tecnologie in iGaming e scommesse sportive nel nostro portafoglio di marchi”.

